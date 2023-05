Unfall mit Fahrrad

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.05.), um 7.45 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Rotenburg/F. mit seinem Fahrrad den Kreuzungsbereich und wollte die Rechtsabbiegerspur Dippelstraße in Richtung Reichsstraße überqueren. An der Ampel stand eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und bog von der Dippelstraße kommend nach rechts in die Reichsstraße ab. Zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Pkw barst die Fensterscheibe der Fahrertür. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Donnerstag (04.05.), in der Zeit von 7:10 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Jahnstraße in Kirchheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete am Vormittag ein Pkw in einer Einfahrt und beschädigte dabei offensichtlich ein Garagentor. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Audi A4 oder A6 handeln. Der unbekannte Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Wohnung

Nentershausen. Am Donnerstagabend (04.05.) wurde ein 82-jähriger Mann aus Nentershausen Opfer eines Trickdiebstahls. Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelten gegen 18.30 Uhr zwei ihm unbekannte Frauen an seiner Haustür, gaben an dringend Hilfe zu benötigen sowie hungrig und durstig zu sein. Die Eine lenkte ihn in der Folge gezielt ab, was die Zweite ausnutzte, um mehrere hundert Euro Bargeld zu stehlen. Der Mann beschreibt die Frauen folgendermaßen: Täterin 1: circa 160 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, dickliche Figur, schwarz gekleidet / Täterin 2: circa 170 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt, blonde Haare. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Heringen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (04.05.) verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von circa 4.000 Euro von einer Baustelle an der L3306 bei Kleinensee. Außerdem beschädigten die Täter einen Radlader und eine Teermaschine. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Bebra. In der Nacht auf Donnerstag (04.05.) stahlen Unbekannte in der Heidaustraße einen silbernen Motorroller des Herstellers Madass mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-B 701 im Wert von circa 300 Euro. Das Zweirad stand auf einer Rasenfläche hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzdiebstahl

Ebersburg. Unbekannte entwendeten zwischen Montag (01.05.) und Dienstagabend (02.05.) einen Holzpolter mit rund zwölf Festmetern Fichtenholz von einem Parkplatz zwischen Weyhers und Ried. Die Stämme waren auf circa fünf Meter Länge geschnitten und mit blauer Farbe folgendermaßen beschriftet: Maßnahme-Nr. 1131158, Losnummer: 555, Polter: 13. Einige Stämme waren außerdem stirnseitig mit einem orangefarbenen „X“ gekennzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Holzpolters ein professioneller Holz-Lkw benutzt wurde. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Freitag (05.05.) kam es in der Bahnhofstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort ein 20-jähriger Mann aus Fulda gegen 1.30 Uhr mit zwei Begleitern zu Fuß unterwegs, als ihnen zwei Personen entgegenkamen. Der 20-Jährige sprach einen der beiden auf seine Eintracht Frankfurt Fan-Jacke an, woraufhin dieser eine Glasflasche in Richtung des Fuldaers warf. Dieser wurde am Kopf getroffen und dabei leicht verletzt. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Geschädigte beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 180 cm groß, schlank, trug eine weiße Eintracht Frankfurt Fan-Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Großkontrolle und Aktionstag zum Thema „Großraum- und Schwertransporte mit Dauererlaubnissen“

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. Am kommenden Mittwoch (10.05.) führt die Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste des Polizeipräsidiums Osthessen eine großangelegte Kontrolle zum Thema „Großraum- und Schwertransporte mit Dauererlaubnissen“ durch.

Mit einem hohen eigenen Kräfteansatz werden die Beamtinnen und Beamten der spezialisierten Schwerverkehrsüberwachung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, unterstützt von Kräften der „Kontrollgruppe Gewerblicher Güter- und Personenverkehr“ des Präsidiums, Kolleginnen und Kollegen weiterer hessischer Polizeipräsidien, des Zolls, der Feldjäger der Bundeswehr, der Regierungspräsidien Kassel und Gießen sowie des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) von 9 Uhr bis 16 Uhr, gezielte Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs im Bereich des SVG-Autohofs vornehmen.

Externe Fachbehörden begleiten die Kontrollen

Mitarbeitende der Zentralen Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde für Großraum- und Schwertransporte in Hessen, Hessen Mobil- Straßen- und Verkehrsmanagement sowie Mitarbeitende der Zentralen Bußgeldstelle Kassel haben ebenfalls ihre Teilnahme an der geplanten Großkontrolle angekündigt.

Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte (GST)

Der Verkehr auf öffentlichen Straßen mit Fahrzeugen und Zügen, deren Abmessungen, Achslasten oder Gesamtgewichte die gesetzlich allgemein zugelassenen Grenzen tatsächlich überschreiten, bedarf besonderen Erlaubnissen und Genehmigungen nach Vorgaben der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Die Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO werden für Großraum- und Schwertransporte grundsätzlich als Einzelerlaubnis bzw. Einzelgenehmigung erteilt. Diese sind für eine Fahrt mit einem Fahrzeug oder einer Fahrzeugkombination gültig. Unter bestimmten Voraussetzungen können diese Erlaubnisse und Genehmigungen aber für eine Gültigkeit von maximal drei Jahren und gleichzeitig für mehrere Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen erteilt werden. Dabei spricht man von sogenannten Dauererlaubnissen, die für Transporte erteilt werden können, deren erweiterte Abmessungen bzw. Gewichte noch innerhalb vorgegebener Grenzwerte liegen.

Hauptaugenmerk der Kontrollen

Im Blickpunkt der Kontrollen stehen besonders die Einhaltung der genehmigten Abmessungen und Gewichte der GST sowie die Beachtung der behördlichen Bedingungen und Auflagen in deren Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen. Darüber hinaus soll außerdem überprüft werden: technischer Zustand der verwendeten Transportfahrzeuge, Ladungssicherung und Lastverteilung, Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, Geeignetheit der Transportfahrzeuge und Fahrtauglichkeit des Fahrpersonals, Echtheit und Gültigkeit der mitzuführenden Dokumente.

Kontrollmaßnahme als Aktionstag des Fernfahrerstammtischs Hessen

Wie bereits seit Jahren praktiziert, wird auch diese Schwerverkehrskontrolle gleichzeitig einen Aktionstag des Fernfahrerstammtischs Hessen darstellen. Interessierte aus dem gesamten Themenbereich Logistik soll erneut die Möglichkeit geboten werden, an den Kontrollmaßnahmen teilzunehmen und Einblick in die verkehrspolizeiliche Kontrollarbeit zu erhalten. Im Rahmen einer über den Fernfahrerstammtisch Hessen bestehenden Verkehrssicherheitskooperation mit der Polizei Hessen, wird auch der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. vor Ort sein und zur Beantwortung auftretender Fragen aus dem Logistikbereich zur Verfügung stehen.

Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse und U-Haftbefehle in Bad Hersfeld – Zusammenhang mit der Sicherstellung von 37 Kg Kokain in Bremerhaven

Bad Hersfeld. Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld vollstreckten am Mittwoch (03.05.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Fulda in Bad Hersfeld und Rotenburg a.d. Fulda.

Hintergrund der Einsatzmaßnahmen waren mehrmonatige Ermittlungen gegen eine siebenköpfige Tätergruppierung, denen der bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird.

In diesem Zusammenhang kam es bereits am 3. April in Bremerhaven zur Festnahme eines 21-jährigen Beschuldigten aus Bad Hersfeld und eines 34-jährigen Beschuldigten aus Fulda. Die beiden wurden am frühen Morgen des 3. Aprils auf frischer Tat festgenommen, nachdem sie mit weiteren aus den Niederlanden angereisten Tätern insgesamt 37 Kilogramm Kokain aus einem Übersee-Container am dortigen Hafen geborgen hatten. Seitdem befinden sich die festgenommenen Personen aufgrund entsprechender Haftbefehle des Amtsgerichts Bremerhaven in Untersuchungshaft.

Nach weiteren intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld und durch die Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften Fulda und Bremerhaven, konnten beim Amtsgericht Bremerhaven auf Antrag der dortigen Staatsanwaltschaft zwei weitere U-Haftbefehle erwirkt werden. Bei den gestrigen Maßnahmen nahmen die Kriminalbeamtinnen und -beamte, unterstützt von einem hessischen Spezialeinsatzkommando, Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei sowie Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen, einen 23-Jährigen und einen 30-Jährigen aus Bad Hersfeld fest. Auch diese beiden Beschuldigten befinden sich aufgrund ihrer Tatbeteiligung nun in Untersuchungshaft.

Bei drei weiteren Beschuldigten konnte im Rahmen der Durchsuchungen eine geringe Menge an Marihuana sowie eine Vielzahl an Mobiltelefonen und Smartphones aufgefunden und sichergestellt werden. Da bei ihnen keine Haftgründe vorlagen, wurden sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen.