Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Verdacht des Kraftfahrzeugrennens: Wer kann weitere Hinweise geben? – B43 / Mühlheim / Hanau

(lei) Nachdem am späten Donnerstagabend mehrere Fahrzeuge mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 43 zwischen Mühlheim-Dietesheim und Hanau-Steinheim unterwegs waren, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht gleichzeitig Zeugen. Bei dem Vorfall, der sich in der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr zugetragen haben soll, waren nach bisherigem Kenntnisstand mindestens drei Fahrzeuge beteiligt – ein schwarzer Audi A3 mit Darmstädter Kennzeichen, ein roter Audi Q3 sowie ein dunkler Mercedes Geländewagen AMG mit Offenbacher Kennzeichen. Die Autos, die wohl phasenweise über 150 Stundekilometer fuhren, vollzogen offenbar auch mehrere gefährliche Überholmanövern, unter anderem mit Gegenverkehr und auch im Kurvenbereich. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zu den drei beteiligten Fahrzeugen und deren Fahrer geben können sowie mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bereich Offenbach

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Zwei Autos kollidieren im fließenden Verkehr – Neu-Isenburg

(cb) Am Dienstagmittag wurde die Polizei Neu-Isenburg zu einem Unfall in die Rathenaustraße gerufen. Dort kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eine grauen Fiat 500 und einem silbernen Mercedes Benz. Beide Fahrzeugführer befuhren nebeneinander die zweispurige Rathenaustraße in Richtung Siemensstraße. Der vermeintliche Unfallverursacher kam mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Gründen auf die Fahrspur des Unfallgegners und die Fahrzeuge kollidierten. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, diese werden auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Schulkind von Auto touchiert – Fahrerin flüchtig: Zeugen gesucht! – Dietzenbach

(cb) Am Mittwoch gegen 11.35 Uhr kam es im Bereich des Dr.-Heumann-Weg in Höhe der Babenhäuser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Mercedes und einem 10 Jahre alten Schulkind. Eine Schulklasse war dabei, die Straße zu überqueren, als die 40 bis 50 Jahre alte Fahrzeugführerin mit vollen Lippen und dunklen Haaren, welche sie zu einem Dutt frisiert hatte, vorerst stoppte. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr die Dame los, obwohl noch nicht alle Schüler die Straße sicher passiert hatten. Sie streifte den Jungen am Bein und fuhr in nördliche Richtung weiter, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisstadt Dietzenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 05.05.2023

Schutzmann vor Ort und Stadtpolizei nach Bürgerhinweisen unterwegs – Dietzenbach

(jm) Zahlreiche Fahrrad- oder E-Scooter-Fahrer wurden am Mittwoch in der Offenbacher Straße von Ordnungshütern angehalten. Im Rahmen einer Präventionsaktion kontrollierten der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Felix Sandner, und die Dietzenbacher Stadtpolizei gemeinsam die Zweiräder. An beiden Stellen gingen zuvor mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürger ein, dass es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch verbotswidrige Nutzung des Gehwegs durch Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer unter anderem im Bereich der Tiefgaragenausfahrten kommen würde. Die Ordnungshüter kontrollierten jeweils eine Stunde am Vor- sowie am Mittag. Hierbei stellten sie nahezu 50 Verstöße fest. In einem Gespräch wurden die angehaltenen Personen auf die Gefahren sowie die gültigen Rechtsvorschriften hingewiesen. Zudem verteilte der Schutzmann vor Ort noch entsprechende Informationsbroschüren zum Thema E-Scooter. Die Kontrolle wurde positiv von der Bevölkerung aufgenommen. Auch zukünftig werden die Landes- und die Stadtpolizei in diesem Bereich Kontrollen durchführen, um so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Einbrecher entwenden Zigaretten – Hainburg/Hainstadt

(jm) Zwei Einbrecher verschafften sich am frühen Freitagmorgen Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Straße „Auf das Loh“ und hatten es offenbar auf Zigaretten abgesehen. Gegen 1.25 Uhr zerstörten die Täter eine Glastür und gelangten anschließend in den Verkaufsraum. Nachdem sie sich über die Zigaretten hergemacht hatten, flohen sie mit ihrer Beute. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Eindringlinge maskiert sowie dunkel gekleidet und sollen mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Tannenmühlkreisel geflüchtet sein. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Diebstahl aus Autokränen – Maintal/Bischofsheim

(jm) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag aus mehreren Autokränen auf einem Firmengelände in der Bruno-Dreßler-Straße die Steuer- und Bedienelemente entwendet. Zwischen 18 und 5.30 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück und bauten anschließend aus den Fahrzeugen die Elemente aus. Der Wert der Beute liegt bei mehreren zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau.

Zeugensuche nach Unfallflucht: Kleinkraftrad beschädigt parkendes Auto – Maintal

(cb) Ein in der Bonhoefferstraße in Höhe der Hausnummer 14 abgestellter weißer VW Beetle ist von einem Kleinkraftradfahrer am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr beschädigt worden. Der Unfallverursacher mit Sozius verlor in Höhe des Wagens die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und rutschte mit diesem gegen das Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden am Auto, der auf 1000 Euro geschätzt wird. Nach dem Geschehen ließen die noch Unbekannten die beschädigte Sitzbank des Rollers am Unfallort zurück und entfernten sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 432-0 zu melden.

Fahrzeugführer beschädigt Dachrinne und flüchtet. Wer kann Hinweise geben? – Bad Soden-Salmünster

(cb) Die zuständige Polizei in Bad Orb sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Freitag zwischen 9.00 und 12.30 Uhr in der Rudolf-Berta-Straße (einstellige Hausnummern) kam. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer wendete sein Auto in der Hauseinfahrt, beschädigte dabei die Dachrinne des Einfamilienhauses und flüchtete danach unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Schätzungen entstand an der Dachrinne und am Dach ein Schaden von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 05.05.2023

Offenbach (ots)

Geldautomatensprengung am Stadion am Bieberer Berg: Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes / Kripo sucht zwei bestimmte Personen als mögliche Zeugen – Offenbach

(jm/lei)) Am frühen Freitagmorgen, gegen 3.30 Uhr, haben Unbekannte zwei Geldautomaten in einer im Stadion am Bieberer Berg ansässigen Bankfiliale gesprengt. Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat mit einem dunklen Audi in Richtung Bundesstraße 448.

Da sich zum Zeitpunkt der Sprengung in einem unmittelbar angrenzenden Geschäft ein Berechtigter aufhielt, ermitteln die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die zuständige Kriminalpolizei nicht ausschließlich wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sondern nunmehr auch wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der 50-jährige Mann, der bei der Detonation verletzt wurde und kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden musste, hatte nach Bewertung der ermittelnden Beamten offenbar großes Glück, dass nicht mehr passierte.

Ob und im welchen Umfang die Automatensprenger Bargeld erbeutet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Sprengung entstand erheblicher Schaden, der nach vorläufigen Schätzungen auf runde 100.000 Euro beziffert wird. Die Gebäudestatik, so die Bewertung eines hinzugezogenen Fachmannes, wurde durch die Explosion nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nun auch dringend zwei Personen, die im Bereich des Stadions unterwegs waren und die scheinbar die Tat beziehungsweise die Flucht gefilmt haben. Die Kripo bittet diese sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Blitzermeldung: Alle wollen sicher ankommen und jeder kann dafür seinen Beitrag leisten!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 19. Kalenderwoche 2023

(jm/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten sowie Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

08.05.2023:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3347, Nidderau-Ostheim, in Richtung Roßdorf (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3347, Nidderau-Ostheim, in Richtung Roßdorf (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 09.05.2023:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); B 486 Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und der Anschlussstelle A 5 (Wildgefahrenstrecke);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); B 486 Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und der Anschlussstelle A 5 (Wildgefahrenstrecke); 10.05.2023:

K 903, Niedermittlau in Richtung Rothenbergen, vor den Autobahnzufahrten (Unfallschwerpunkt); L 3483, Hanau in Richtung Rodenbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

K 903, Niedermittlau in Richtung Rothenbergen, vor den Autobahnzufahrten (Unfallschwerpunkt); L 3483, Hanau in Richtung Rodenbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 11.05.2023:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke);

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke); 12.05.2023:

B 486 Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und der Anschlussstelle A 5 (Wildgefahrenstrecke); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zwischen K 888 und L 3179 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 45, Hanau in Richtung Aschaffenburg, Autobahndreieck Seligenstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

B 486 Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und der Anschlussstelle A 5 (Wildgefahrenstrecke); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zwischen K 888 und L 3179 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 45, Hanau in Richtung Aschaffenburg, Autobahndreieck Seligenstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); und 14.05.2023:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).



Ergänzende gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 04.05.2023

Nach Tötungsdelikt in Hasselroth: Tatverdächtige 79-Jährige in Untersuchungshaft

(lei) Gegen die 79 Jahre alte Frau, die im dringenden Tatverdacht steht, ihren sechs Jahre älteren Ehemann getötet zu haben, wurde nunmehr Haftbefehl erlassen. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Hanau ordnete am Donnerstagnachmittag den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Vorausgegangen war der Fund des Leichnams des 85-Jährigen am Mittwochmorgen in einem Haus in der Mittelstraße (wir berichteten). Nach den vorläufigen Ergebnissen der bereits am Mittwochabend durchgeführten Obduktion verstarb er infolge stumpfer und spitzer Gewalteinwirkung. Nach einer umfangreichen Tatortaufnahme sowie Spurensicherung vor Ort hatten sich hinreichende Anhaltspunkte für ihre Täterschaft ergeben, sodass sie noch am Tatort festgenommen wurde.

Die wegen des Mordverdachts geführten Ermittlungen dauern weiter an und konzentrieren sich nun unter anderem auf die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv.

69-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Hanau

(lei) Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine 69 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagvormittag schwerstverletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Die Frau war mit ihrem Rad gegen 11.20 Uhr auf der Lamboystraße stadteinwärts auf dem dortigen farblich ausgewiesenen Fahrradschutzstreifen unterwegs, als sie an der Einmündung Friedrich-Engels-Straße zunächst an der rot zeigenden Ampel anhalten musste. Links neben ihr auf der Fahrbahn (auf dem rechten von zwei Fahrspuren) musste ein Lkw, der von einem 62-Jährigen gesteuert wurde, ebenfalls wegen des Rotlichts stoppen. Als für beide die Ampel auf Grün schaltete, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei nach ersten Zeugenaussagen, wollte die Radfahrerin weiter geradeaus fahren, wobei sie offenbar von dem Lkw-Fahrer übersehen wurde, als dieser nach rechts in die Friedrich-Engels-Straße abbiegen wollte. Er erfasste die 69-Jährige, die daraufhin stürzte, unter die Zugmaschine des Lkw-Gespanns geriet und einige Meter mitgeschleift wurde. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in kritischem Zustand in eine Klinik, der 62-Jährige erlitt einen Schock. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde auch ein Gutachter hinzugezogen, der nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll. Zu diesem Zweck wurden auch beide Fahrzeuge (Lkw und Fahrrad) sichergestellt. Die Lamboystraße musste für mehrere Stunden stadteinwärts gesperrt werden.