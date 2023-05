Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Auseinandersetzung mit mehreren Personen rund um Einkaufscenter, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Donnerstag, 04.05.2023, 21:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend gerieten zwei Personengruppen in einem Einkaufszentrum in Friedrichsdorf in Streit, dies mündete in einer Auseinandersetzung und einem Polizeieinsatz. Gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei von Zeugen zu dem Zentrum in der Wilhelmstraße gerufen, da sich dort mehrere junge Menschen schlagen würden. Vor Ort trafen die Beamten rund zehn Jugendliche und junge Erwachsene an, die sie umgehend kontrollierten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei mehrköpfige Personengruppen im Einkaufszentrum in Streit, welcher sich dann in den Außenbereich verlagerte. Dort sei der Streit eskaliert und Teile der jeweiligen Gruppen hätten sich gegenseitig mit Schlägen und Tritten traktiert. Auch ein Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Bei der Auseinandersetzung wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der Beteiligten schwerer verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Einbruch misslingt,

Friedrichsdorf-Seulberg, Ostpreußenstraße, festgestellt: Donnerstag, 04.05.2023, 19:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in Friedrichsdorf-Seulberg bei ihrem Unterfangen gescheitert. Am Donnerstag stellte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße fest, dass Unbekannte versucht hatten, in ihre Erdgeschosswohnung einzubrechen. Sowohl an ihrer Balkontür als auch an einem Fenster entdeckte sie frische Aufbruchspuren. In ihre Wohnung waren die Einbrecher nicht gelangt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Betrunkener fährt gegen geparktes Auto, Oberursel-Bommersheim, In der Steingasse, Donnerstag, 04.05.2023, 19:40 Uhr

(ste)Am Donnerstagabend kam es im Bereich Oberursel-Bommersheim zu einem Unfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug durch einen betrunkenen Autofahrer beschädigt wurde. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 19:40 Uhr die Straße „In der Steingasse“ aus der Burgstraße kommend in Richtung Goldackerweg. Dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Der 47-jährige Fahrer, der vor Ort deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Alkoholkonsums aufwies, wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 1.000 EUR geschätzt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Königstein, Falkensteiner Straße, Höhe Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.