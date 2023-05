Main-Taunus: Die Polizei-News

Schwerer Verkehrsunfall in Hofheimer Innenstadt

Ereignisort: 65719 Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße

Ereigniszeit: Donnerstag, 04.05.2023, gegen 22:20 Uhr

In der Lorsbacher Straße in Hofheim am Taunus kam es am späten Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 1er BMW die Lorsbacher Straße in Fahrtrichtung der Hofheimer Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 30-jährige Fahrzeugführer aufgrund mutmaßlich zu hoher Geschwindigkeit die Fahrzeugkontrolle. In Folge dessen stieß der BMW mit einem geparkten Personenkraftwagen sowie einem Verkehrszeichen und Zaun zusammen.

Der Fahrer sowie der Beifahrer wurden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zur Klärung des Verkehrsunfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Erneuter Schockanruf,

Übergabeort: Hattersheim, Danziger Straße, 04.05.2023, 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(da)Erst vorgestern wurde eine Liederbacherin Opfer eines Schockanrufs und um mehrere Zehntausend Euro gebracht (s. hierzu Pressemitteilung der Polizei vom 04.05.2023). Nun traf es gestern einen Rentner, ebenfalls aus dem Main-Taunus-Kreis. Auch ihm vermittelten die Telefonbetrüger glaubhaft, dass eine ihm nahestehende Person einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig wäre, um eine bevorstehende Untersuchungshaft abzuwenden. Die Übergabe der „Kaution“ erfolgte gegen 18:30 Uhr in der Danziger Straße. Hier übergab der Geschädigte einen fünfstelligen Geldbetrag an eine Frau, die er im Nachhinein als schmal, mit schwarzen Haaren, im Alter von 25-30 Jahren beschrieb. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dieser Sache und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Wem fiel die beschriebene Dame gegen 18:30 Uhr in Hattersheim auf oder kann sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben?

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

PKW-Scheiben in Schwalbach eingeworfen, Schwalbach, Julius-Brecht-Straße, 03.05.2023, 21:00 Uhr bis 04.05.2023, 08:15 Uhr

(da)Gleich dreimal warfen Unbekannte die Seitenscheiben von PKW in der Julius-Brecht-Straße in Schwalbach ein. Hierzu nutzten diese zweimal einen Stein, bei einem dritten Fahrzeug einen in der Nähe befindlichen Gullydeckel und verursachten somit einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000EUR. In zwei Fällen beließen es die Täterinnen oder Täter nicht nur bei einer Sachbeschädigung, sondern entwendeten darüber hinaus noch Bargeld und Kleidung aus dem Inneren der PKW. Sollten Sie Hinweise zu den genannten Taten geben können, nimmt die Kriminalpolizei diese unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Einbruchsversuch in Gewerbe,

Katharina-Paulus-Straße, 04.05.2023, 03:30 Uhr

(da)Vermutlich durch eine Alarmanlage verschreckt, brachen Einbrecher in der Nacht zum Freitag ihren Versuch ab, in ein Gewerbe in der Eschborner-Paulus-Straße einzusteigen. Die bisher Unbekannten hebelten gegen 03:30 Uhr zunächst eine Zugangstür des Objekts auf und begaben sich in die Innenräume. Als jedoch dann die Alarmanlage auslöste, flohen sie, ohne zuvor an Beute gelangt zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Einbrecher von Videokamera aufgezeichnet, Sulzbach, Im Brühl, 04.05.2023, 04:30 Uhr

(da)Ebenfalls scheiterte ein bisher Unbekannter in Sulzbach, als er am Donnerstag gegen 04:30 Uhr versuchte, die Eingangstür eines Reihenhauses in der Straße „Im Brühl“ aufzuhebeln. Nicht nur hielt die Tür dem Einbrecher stand, sondern er wurde darüber hinaus noch von einer Videoüberwachung aufgezeichnet. Es handelt sich um einen Mann mit Halbglatze, der mit dunkelblauer/grauer Jacke sowie blauer Jeans bekleidet war. Weiterhin trug er schwarze Schuhe, weiße Handschuhe und führte einen Rucksack mit sich. Wer hat eine solche Person zum Tatzeitpunkt in Sulzbach gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Solche Fälle zeigen, wie wichtig eine effektive Sicherung gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ist. Wollen auch Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer individuellen Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause oder Gewerbe im Main-Taunus-Kreis, so können Sie unter 06192 / 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur Beratung vereinbaren.

Diebe entwenden Baustellenmaterial,

Flörsheim, Eddersheimer Straße, 03.05.2023, 18:00 Uhr bis 04.05.2023, 07:00 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag Baustellenmaterial von einer Baustelle in Flörsheim im Wert von über 10.000EUR. Die Baustelle in der Eddersheimer Straße war lediglich mit baustellenüblichen Absperrvorrichtungen umzäunt gewesen. Zu einem bisher nicht genauen Zeitpunkt entwendeten die Diebinnen oder Diebe mehrere Absperrungen, Platten und auch zwei größere Baumaschinen. Für den Abtransport dieser Gegenstände bedarf es eines größeren Fahrzeugs mit Ladevorrichtung. Entsprechend bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, wem ein solcher Abtransport aufgefallen sein könnte. Hinweise richten Sie unter 06145 / 5476-0 an die Polizeistation Flörsheim.

Sachbeschädigung an PKW in Hochheim,

Stettiner Straße, 26.04.2023, 19:00 Uhr bis 27.04.2023, 17:00 Uhr

(da)In Hochheim zerkratzten Unbekannte zwischen dem 26.04.2023 und dem 27.04.2023 einen PKW in der Stettiner Straße. Die Kratzer ziehen sich von der rechten hinteren Tür bis über den hinteren Radkasten des dort abgestellten grauen Skoda. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000EUR. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Entsprechend bittet die Polizeistation Flörsheim unter 06145 / 5476-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Verkehrsunfallfluchten in Kelkheim und Bad Soden,

Kelkheim, Tilsiter Straße, 02.05.2023, 09:00 Uhr bis 04.05.2023, 10:15 Uhr,

Bad Soden, Kleiststraße, 02.05.2023, 17:00 Uhr bis 04.05.2023, 11:00 Uhr,

(da)In Kelkheim touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt einen in der Tilsiter Straße geparkten grauen VW Sharan. Der Sharan war dort in der Zeit vom 02.05.2023, 09:00 Uhr bis 04.05.2023, 10:15 Uhr abgestellt. Durch den Unfall entstanden diverse Kratzer an der Motorhaube und der Fahrertür, deren Schaden auf ca. 3.000EUR geschätzt wird.

Ein weiteres Fahrzeug wurde im Zeitraum vom 02.05.2023, 17:00 Uhr bis 04.05.2023,11:00 Uhr in der Bad Sodener Kleiststraße beschädigt. Der hier geparkte blaue VW Polo wies bei Rückkehr seines Halters diverse Lackkratzer am linken Stoßfänger auf. Der Sachschaden wird hier auf ca. 1.800EUR geschätzt.

In beiden Fällen sind derzeit keine Hinweise auf die verursachende Person oder das dazugehörige Fahrzeug bekannt. Entsprechend bittet der Regionale Verkehrsdienst um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter 06192 / 2079-0 entgegengenommen werden.

Motorollerfahrer von Autofahrerin übersehen und schwer verletzt, Schwalbach Ostring / Berliner Straße, 04.05.2023, 18:30 Uhr

(da)Am Donnerstagabend übersah die 37-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Golf Sportsvan beim Abbiegen auf die L 3014 (Limesspange) einen 45-jährigen Motorrollerfahrer. Dieser war geradeaus auf der in den Ostring übergehenden Berliner Straße unterwegs. Die VW-Fahrerin fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Als sie nun auf die Limesspange abbiegen wollte, übersah sie den Rollerfahrer und erfasste ihn mit ihrem PKW. Der 45-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Lediglich an ihrem PKW entstand ein Sachschaden, der die Fahrtüchtigkeit des VWs jedoch nicht beeinträchtigte.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.