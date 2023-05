Wiesbaden: Die Polizei-News

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Wiesbaden festgenommen, Wiesbaden, 04.05.2023,

(pl)Nachdem in der Nacht zum Donnerstag in der Hans-Böckler-Straße auf einem

Grünstreifen ein 49-jähriger Mann tot aufgefunden worden ist, hat die Polizei

noch im Laufe des Donnerstags einen 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Der verstorbene 49-Jährige wies eine todesursächliche Verletzung auf und bei der

Obduktion konnte ein gewaltsamer Tod belegt werden. Es stellte sich auch schnell

heraus, dass es sich bei dem Fundort nicht am den Tatort handelte und der

Getötete stattdessen dort abgelegt worden ist. Im Rahmen der Ermittlungen geriet

ein Bekannter des Verstorbenen ins Visier der Ermittler und konnte schließlich

noch am selben Tag beim Verlassen eines Wohnhauses in der Hans-Böckler-Straße

festgenommen werden. Ebenfalls festgenommen wurde ein 47-jähriger Mann, welcher

im Verdacht steht, beim Verbringen der Leiche zum späteren Fundort geholfen zu

haben. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wird gegen den 37 Jahre alten

Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragen.

Der 37-Jährige wird deswegen im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen

Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Pkw auf dem Elsässer Platz in Vollbrand, Wiesbaden,

Elsässer Platz, 05.05.2023, 03.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag stand auf dem Elsässer Platz ein geparkter Mercedes

in Vollbrand. Das Feuer wurde gegen 03.35 Uhr gemeldet und von der verständigten

Feuerwehr gelöscht. Der betroffene Pkw brannte aus und fünf im Umfeld geparkte

Fahrzeuge wurden durch die Flammen zum Teil erheblich in Mitleidenschaft

gezogen. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Technischer Defekt als Brandursache,

Wiesbaden, Mainzer Straße, 03.05.2023, 16.15 Uhr,

(pl)Nach dem Feuer am Mittwochnachmittag in der Mainzer Straße, steht

zwischenzeitlich ein technischer Defekt als Brandursache fest. Ein auf dem

Gelände abgestellter Transporter hatte aufgrund eines technisches Defektes Feuer

gefangen, woraufhin sich der Brand ausbreitete.

Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Parkstraße, 04.05.2023, 13.00 Uhr bis 14.45 Uhr,

(pl)In der Parkstraße wurde am Donnerstag eine Wohnung von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 13.00 Uhr und 14.45 Uhr die

Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und verschafften sich hierdurch Zutritt

zu den Räumlichkeiten. Nachdem sie die Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht

hatten, ergriffen die Einbrecher mit erbeuteten Schmuckstücken, einer

hochwertigen Armbanduhr sowie einer Handtasche unerkannt die Flucht. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Bushaltestelle beschädigt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 05.05.2023, 02.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Täter um kurz nach 02.00 Uhr am

Bahnhofsplatz die Glasscheibe einer dortigen Bushaltestelle eingeschlagen.

Hierdurch wurde ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der

Vandale war ca. 30-35 Jahre alt und hatte schwarze Haare sowie einen schwarzen

längeren Bart. Er trug eine graue Mütze, eine weiße Jacke, ein graues T-Shirt

und eine zerfetzte Jeans. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesautobahn 3, zwischen Wiesbadener Kreuz und Raunheim,

Fahrtrichtung Frankfurt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebe haben es auf Kleinkraftrad abgesehen, Idstein,

Nieder-Oberrod, Meilbachstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 23.00 Uhr bis Donnerstag,

04.05.2023, 08.30 Uhr

(ew)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke

Zündapp aus einem Gartenschuppen der Meilbachstraße in Idstein Nieder-Oberrod

entwendet. Das schwarze Kleinkraftrad im Wert von rund 5.000 Euro war zuvor von

seinem Besitzer in dem Schuppen abgestellt worden. Die Täter drangen in der

Nacht in den Schuppen ein und entwendeten das ungesicherte Moped unerkannt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Glasscheibe von Turnhalle beschädigt, Eltville am Rhein, Erbach, Ringstraße,

Mittwoch, 03.05.2023, 14.00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 12.00 Uhr

(ew)Im Zeitraum vom vergangenen Mittwochmittag bis Donnerstagmittag haben

Unbekannte in der Erbacher Ringstraße die Scheibe einer Schulturnhalle mit einem

Stein beschädigt. Der an der Seitenscheibe entstandene Sachschaden wird auf

mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123)

90900 in Verbindung zu setzen.

Wertgegenstände aus Pkw entwendet, Niedernhausen, Idsteiner Straße,

Donnerstag, 04.05.2023, 15:50 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben Diebe in Niedernhausen aus einem geparkten

Fahrzeug mehrere Gegenstände gestohlen. Die Besitzerin eines schwarzen Audi A6

hatte diesen am Nachmittag in der Idsteiner Straße geparkt. Als sie nach rund

zwei Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass

Bargeld und Sonnenbrillen aus dem zuvor verschlossenen Pkw fehlten. Wie die

Täter das Fahrzeug zuvor öffneten, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126)

9394-0.

Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.