Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

64646 Heppenheim (Bergstraße) (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 03.05.2023,

21:00 Uhr bis Freitag, 05.05.2023, 07:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der

ehemaligen Psychiatrie in der Ludwigstraße 62 b in Heppenheim ein schwarzer

Toyota GR Yaris durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei

entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss entfernte sich

der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim

unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Lampertheim: Zahlreiche Autoaufbrüche/Jugendlicher in Haft

Lampertheim (ots) – Nachdem ein Jugendlicher bereits in der Nacht zum Samstag

(29.04.) nach 17 Autoaufbrüchen von der Polizei festgenommen wurde, nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber zunächst wieder auf freien Fuß

gesetzt wurde (wir haben berichtet), wird der 16-Jährige verdächtigt, in der

Nacht zum Donnerstag (04.05.) erneut weitere, gleichgelagerte Taten begangen zu

haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden ihm nun mindestens drei

Autoaufbrüche auf einem Parkplatz in der Schwalbenstraße zur Last gelegt. Der

junge Mann wurde hierbei auf frischer Tat ertappt und nach einem entsprechenden

Zeugenhinweis wieder von der Polizei festgenommen. Bei seiner Festnahme leistete

der Jugendliche erheblichen Widerstand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 16-Jährige am Donnerstag

(04.05.) beim Amtsgericht in Bensheim vorgeführt. Anschließend wurde ein

Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen und der Jugendliche in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 35) dauern an. Zudem prüfen die Beamten, ob der

16-Jährige noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

Abtsteinach: Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße/Senior zu schnell

Abtsteinach (ots) – Am Donnerstagvormittag (05.05.), in der Zeit von 10.00 Uhr

bis 11.15 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach auf der

Landesstraße 53, zwischen Abtsteinach und Siedelsbrunn, eine

Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. An der Messstelle beträgt die

vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Insgesamt überschritten 9 Fahrzeugführer die vorgeschriebene

Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 85 Jahre alter

Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 81 Stundenkilometern. Ihn erwartet nun

ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Lampertheim: Betrunken am Steuer

Lampertheim (ots) – Einen 37 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Nacht zum Freitag (05.05.) in der

Wilhelmstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 37-Jährige offenbar

unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte

anschließend rund 1,5 Promille an.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei kontrolliert Lastwagen und Quad

Darmstadt (ots) – Eine Steife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums

Südhessen stellte am Freitagvormittag (05.05.) einen Lastwagen mit Anhänger aus

dem Raum Wiesbaden fest, der die Bundesstraße 26 von Dieburg kommend durch die

Innenstadt fuhr und anschließend auf die A 672 wollte. Weil der Gliederzug die

Stadt nicht im Durchgangsverkehr durchfahren darf, wurde die Fahrzeugkombination

einer gezielten Kontrolle unterzogen.

Hierbei wurde festgestellt, dass eine vorgeschriebene Prüfung am Anhänger im

November 2022 missachtet wurde und beide Bremsleuchten am Anhänger funktionslos

waren. Weiter stand der Abrollcontainer nahezu ohne Sicherung auf dem

Fahrgestell des Anhängers. Das Sicherungssystem hatte offensichtlich einen

technischen Defekt. Die digitalen Daten aus dem im Lastwagen verbauten

Fahrtenschreiber wurden zusammen mit den Daten der Fahrerkarte gespiegelt. Bei

Auswertung der Daten fiel auf, dass in den letzten 28 Tagen mehrfach eine

fahrerfremde Fahrerkarte zum Einsatz kam. Bei Prüfung dieser Fahrerkarte im

Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass diese als verlustig gemeldet

wurde und der Eigentümer bereits eine neue Fahrerkarte ausgestellt bekam. Auf

Vorhalt übergab der kontrollierte selbstfahrende Unternehmer die fremde

Fahrerkarte, die im Führerhaus versteckt war. Die fremde Karte wurde eingezogen.

Die Weiterfahrt konnte erst nach Behebung der technischen Mängel erfolgen.

Der Mann muss sich neben den Ordnungswidrigkeiten zudem in einem Verfahren wegen

Verdachts der Fälschung technischer Aufzeichnungen verantworten.

Später bemerkten die Beamten ein Quad auf der Bundesstraße 42, in Höhe des

Klärwerks, welches aufgrund seiner Lautstärke bereits im fließenden Verkehr

auffiel. Der 42-jährige Fahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau wurde hierauf mit

seinem Quad einer gezielten Kontrolle unterzogen. Schnell war klar, dass die

Auspuffanlage an dem Fahrzeug manipuliert war. Der sogenannte DB-Killer war mit

Bohrungen versehen, die sich negativ auf die Geräuschentwicklung auswirken.

Weiter waren noch nicht abgenommene Anbauteile verbaut. Das Fahrzeug wurde bei

einer nahegelegenen Prüforganisation vorgeführt. Der amtlich anerkannte

Sachverständige bestätigte die Mängel und stellte ein Standgeräusch von über 100

dB(A), anstatt der maximal zulässigen 84 dB(A) fest. Weiter war die

Betriebserlaubnis durch Mängel an der Beleuchtungsanlage, an den Anbauteilen und

durch die Montage von einem anderen Ritzel erloschen.

Den Original DB-Killer führte der Fahrer separat mit. Die Weiterfahrt wurde

untersagt und die Zulassungsstelle informiert. Der Fahrer wird wegen Erlöschen

der Betriebserlaubnis eine Anzeige. Er muss nun mit einem Punkt und einem

dreistelligen Bußgeld rechnen.

Darmstadt: 122 Abstandsverstöße in einer Stunde/Messungen auf der Autobahn Darmstadt (ots)

Darmstadt (ots) – Anfang April führten Beamte der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen Abstandskontrollen auf der A 5, zwischen Darmstadt

und dem Frankfurter Kreuz durch. Innerhalb einer Stunde wurden hierbei 122

Verstöße festgestellt.

Ein Abstandsverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die

Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird. Weil sich

solche Verstöße immer im Bußgeldbereich befinden, hat dies auch stets Punkte in

Flensburg zur Folge.

22 Verkehrsteilnehmer unterschritten den Sicherheitsabstand so gravierend, dass

sie für mindestens einen Monat den Führerschein abgeben müssen. Dies ist dann

der Fall, wenn der Abstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes beträgt.

Besonders unrühmlich fiel ein Autofahrer aus dem Kreis Offenbach auf, der bei

einer Geschwindigkeit von über 161 km/h einen Sicherheitsabstand von lediglich

15 Metern einhielt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei

Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls fielen 16 Brummifahrer auf, weil sie den für sie vorgeschriebenen

Sicherheitsabstand von mindestens 50 Meter zum Vordermann unterschritten.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Vorläufige Festnahme eines Fahrraddiebes / Polizei stellt mehrere Fahrräder sicher

Griesheim (ots) – Ein 41-jähriger Mann muss sich wegen des Verdachts mehrerer

Fahrraddiebstähle verantworten, nachdem ein Zeuge ihn als möglichen

Tatverdächtigen erkannt hatte.

Am Donnerstag (4.5.) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass

sein Angestellter möglicherweise ein Fahrraddieb sei. Der Zeuge hatte zuvor

Videos eines Diebes in einer Social-Media-Gruppe gesehen und konnte darauf einen

seiner Angestellten erkennen. Auf seinem Firmengelände fand er anschließend

mehrere versteckte Fahrräder und alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten konnten den 41-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig

festnehmen und die sechs Räder sicherstellen. Nach Abschluss der

kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung konnte

der Mann entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Das Kommissariat 43 sucht nun nach den Eigentümern der sichergestellten Bikes

und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06151 /

969 – 0.

Otzberg-Habitzheim: Brand mehrerer Heuballen ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Otzberg (ots) – Zeugen meldeten am Donnerstagabend (4.5.) gegen 23.15 Uhr, dass

etwa 20 Heuballen an der Kreisstraße 124, zwischen Klein-Zimmern und Habitzheim,

gebrannt haben.

Die Feuerwehr aus Habitzheim konnte den Brand schließlich löschen. Die

Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft

sich der entstandene Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 /

969 – 0 in Verbindung zu setzen.

Griesheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Metzgerei / Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Nachdem Kriminelle zwischen Donnerstagabend (4.5.) und

Freitagmorgen (5.5.) in einer Metzgerei in der Feldstraße eingebrochen sind,

ermittelt die Kriminalpolizei in Darmstadt und sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter öffneten die Schiebetür des Geschäfts gewaltsam und

durchsuchten anschließend die Räume. Hierbei beschädigten die Eindringlinge

Schubladen sowie die Kasse. Die Diebe fanden Bargeld und flüchteten unerkannt

mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen

einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise auf die Täter geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Pferd stürzt im Anhänger/Autobahnpolizisten als Freund und Helfer

Am Mittwochabend (03.05.), gegen 17.00 Uhr, befand sich eine Familie aus dem Landkreis Trier-Saarburg mit ihrem Pferd im Pferdeanhänger auf dem Heimweg von einer Tierklinik in Unterfranken. Das Tier war auf der A 67 im Anhänger gestürzt und hatte sich dort verkeilt.

Auf dem nächstgelegenen Rastplatz „Neuhöfer-Tann“ waren alle Standplätze besetzt, weswegen die Pferdbesitzer kurzerhand auf der Seitenspur stoppten. Eine alarmierte Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen sicherte die Gefahrenstelle ab und die beiden Beamten leisteten zudem umfassende Hilfe bei der Rettung der Hannoveraner Stute „Lotte“ und der anschließenden Wiederverladung in den Hänger. Die Polizisten besorgten außerdem Wasserkanister von in der Nähe befindlichen Brummifahrern zur Versorgung des Tieres. Anschließend geleitete die Autobahnstreife die Fahrerin über einen kleinen Umweg zurück zum Eingang des Rastplatzes, weil ein rückwärts Ausparken zu gefährlich gewesen wäre und zu guter Letzt sicherten die Ordnungshüter dann auch die Fahrt, welche nur sehr langsam vonstatten gehen konnte, weil das Pferd erneut einen Notfall auf der Autobahn hätte erleiden können, bis zur Pferdeklinik.

Die Pferdebesitzerin bedankte sich zwischenzeitlich mit einem Dankschreiben bei den zwei Ordnungshütern für die, wie sie schreibt, „freundliche und umsichtige Vorgehensweise, durch die verhindert wurde, dass unser Pferd noch vor Ort verendete“.

In einem Telefonat am Freitag (05.05.) äußerte die Frau, dass Lotte immer noch nicht wirklich über den Berg sei und daher noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Die Polizei Südhessen hofft auf eine baldige Genesung der Stute und drückt hierfür alle Daumen.

Odenwaldkreis

Polizei sucht Verursacher nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Erbach (ots) – Erbach: Am Freitag (05.05.) zwischen 08.00 und 08.45 Uhr

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Combo, der

in der Gerhart-Hauptmann-Straße in einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellt

war. Etwa 1000 Euro wird der Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges

kosten, das an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise zu

dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer

06062 953-0 entgegen.