Neustadt: Oberbürgermeister Marc Weigel eröffnet Drumrum-Weg

Neustadt an der Weinstraße – Wandern ist im Trend. Nicht nur Prädikatswanderwege wie der Pfälzer Weinsteig, der Mandelpfad oder der Keschdeweg erfreuen sich als Etappenwege großer Beliebtheit. Auch Rundwanderwege sind bei Gästen und Einheimischen oft gefragt. Es sind ideale Wanderstrecken, weil sie den Start- und Zielpunkt am gleichen Ort garantieren. Heute wurde ein weiterer Rundwanderweg, der sogenannte „Drumrum-Weg“ offiziell von Oberbürgermeister Marc Weigel eröffnet.

„Ich bin sehr stolz, dass wir den Neustadter Drumrum-Weg nun offiziell eröffnen können. Wer diesen Weg geht, wird schnell erkennen, welche Sehenswürdig- keiten Neustadt an der Weinstraße bietet und wie vielfältig unsere schöne Stadt in ihren Bauwerken, der Geschichte und der Natur ist.“

Der neu ausgeschilderte Wanderweg mit einer Länge von knapp 12 Kilometern und sportlichen 300 Höhenmetern bietet nicht nur ein starkes Naturerlebnis, sondern verbindet Ein- und Ausblicke auf die historische Altstadt von Neustadt an der Weinstraße und die Wolfsburg. Hier stehen der Pfälzerwald, der Haardtrand mit den Weindörfern sowie die unterschiedlichsten Blicke auf das Stadtzentrum im Vordergrund.

„Neustadt an der Weinstraße hat viel zu bieten, das spiegelt sich auch in unserem großen Angebot an Veranstaltungen, Führungen, Erlebnisrouten und auch Wanderwegen wieder.“