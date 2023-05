Mann legt sich innerhalb einer Stunde zweimal mit der Polizei an

Bad Kreuznach (ots) – Eine Streife der Bundespolizei stellte am Morgen des 04.05.2023 einen Mann im Hauptbahnhof Bad Kreuznach fest, der mit seinem Fahrrad über die Bahnsteige radelte und forderte diesen auf sein Tun zu unterlassen. Der Aufforderung kam der 20-Jährige nicht nach, sondern beleidigte die Polizisten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Nur etwa eine Stunde später erreichte die Bundespolizei die Meldung, dass sich eine Person in den Gleisen am Bahnhof Bad Kreuznach befände und laut herumschreie. Als die Beamten den angegebenen Ort erreichten, trafen sie erneut den vorgenannten 20-jährigen Mann an, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder auf dem Bahnsteig befand. Als er die Polizisten erblickte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch gestellt und festgehalten werden.

Da der Mann sich wehrte und aggressiv verhielt, wurde er mit Handschellen gefesselt und mit zum Revier verbracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,00 Promille, ein durchgeführter Drogenwischtest wies jedoch auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin. Dem Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen ein Platzverweis für den Bahnhof erteilt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Bad Kreuznach (ots) – Am späten Donnerstagabend kam es im Bereich der Roxheimer Straße in Rüdesheim zu einem Alleinunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 55-jährige Radfahrer den dortigen Radweg von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Roxheim.

Beim Passieren einer Brücke stürzte er und zog sich mehrere Verletzungen insbesondere im Bereich des Kopfes zu. Der 55-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Dort stellte sich heraus, dass er offenbar nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wohnungseinbruch

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 04.05.2023 kam es gegen 15.30 Uhr in der Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter betrat das Anwesen, vermutlich klingelte er sich ein, dann begab er sich in den zweiten Stock, trat eine Wohnungstür ein und gelangte so in eine der Wohnungen.

In dem Anwesen durchwühlte er Schubladen und Schränke und legte sich verschiedene Gegenstände bereit, die er offenbar mitnehmen wollte. Kurz nach 15.30 Uhr kam die Geschädigte zurück und entdeckte ihre offenstehende Wohnungstür, begab sich in ihre Wohnung und stand dem Täter gegenüber.

Nach Ansprache der Geschädigten flüchtete dieser aus der Wohnung. Die Geschädigte verfolgte ihn noch kurz, verletzte sich aber hierbei am Fuß und musste die Verfolgung abbrechen. Sie konnte deshalb nicht sehen, in welche Richtung der Täter flüchtete. Eine intensive Fahndung nach der Person verlief ergebnislos.

Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß, ca. 35-40 Jahre alt, Schmale Figur. Ganz kurzrasierte Haare, fast Glatze. Vereinzelte Tattoos an den Unterarmen. Er trug ein graues T-Shirt mit Weste

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.

Quelle: Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 04.05.2023 gegen 14.36 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung zur Otto-Meffert-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Klein-LKW und einem Radfahrer. Derzeit ist nur bekannt, dass der 59-jährige LKW-Fahrer in der Gensinger Straße stadtauswärts unterwegs war. Nach einer Grünphase der dortigen Behelfs-LZA war der LKW als zweites Fahrzeug losgefahren und nach rechts in die Otto-Meffert-Straße abgebogen.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Näheres zu den Verletzungen bzw. Schwere der Verletzungen ist momentan noch nichts bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, da derzeit unklar ist, von wo der Radfahrer gekommen war.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gem.Rüdesheim/L236 (ots) – Am Donnerstag 04.05.2023 gegen 14.19 Uhr kam ein 35-jähriger LKW-Fahrer von der B41/AS Roxheim und wollte an der Einmündung zur L236 vermutlich nach links in Richtung Roxheim einbiegen. Hierbei übersah der LKW-Fahrer den von links kommenden bevorrechtigten 53-jährigen PKW-Fahrer.

Dieser versuchte noch auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden der LKW-Fahrer, der PKW-Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L236 vollgesperrt werden.