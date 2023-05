Schlägerei entpuppt sich als Unfug

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am Donnerstag aus der Villenstraße gemeldet worden. Nach Angaben des Zeugen sei eine größere Gruppe von Jugendlichen an der Auseinandersetzung beteiligt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten zwar eine Gruppe junger Menschen zwischen 16 und 18 Jahren antreffen, diese gaben allerdings glaubhaft an, in keine Schlägerei verwickelt gewesen zu sein. Sie hätten untereinander Unfug gemacht

und sich geschubst, sich aber nicht gegenseitig verletzt. |elz

Betrug mit Bonuspunktesystem

Kaiserslautern (ots) – In zwei Einkaufsmärkten im Stadtgebiet sind in den vergangenen Wochen zwei junge Männer aufgefallen. Sie lösten wiederholt eine hohe Zahl von Punkten eines Bonussystems gegen eine Gutschrift ein. Es lag der Verdacht nahe, dass sie die Bonuspunkte rechtswidrig erlangt hatten. Der entstandene Schaden beträgt aktuell mindestens 1.000 Euro.

Am Freitag (5. Mai 2023) nahm die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig fest, als sie in einem Supermarkt eine auffallend hohe Punktzahl einlösten.

Wie die Verdächtigen an die Punkte gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei vermutet, dass die Punkte aus gehackten Accounts des Bonussystems stammen. Die Verdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

Schockanrufe durch falsche Polizisten erfolgreich

Westpfalz (ots) – Eine Welle von sogenannten Schockanrufen ist am Donnerstag einmal mehr durch die Westpfalz „gerollt“. Über den Tag verteilt gingen bei den Polizeidienststellen zahlreiche Meldungen zu den versuchten Betrügereien ein. Die Story ist immer ähnlich:

Der Anrufe gibt sich am Telefon als Polizist oder Staatsanwalt aus und versucht ihren Opfern weiszumachen, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verschuldet habe. Für die Aussetzung eines angeblichen Haftbefehls fordern die Betrüger eine Kaution.

In zwei Fällen waren die Täter leider erfolgreich. Eine Seniorin aus dem Landkreis Kaiserslautern und eine aus dem Donnersbergkreis fiel auf die Betrüger rein. Die Frauen zahlten einmal 50.000 Euro und einmal 25.000 Euro als angebliche Kaution für ihre Angehörigen. In beiden Fällen wurden die Bargeldbeträge durch einen Kurier innerhalb weniger Stunden abgeholt.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich nicht auf dubiose Anrufe ein! Legen Sie sofort auf! Übergeben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an fremde Personen. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei. Wenn Sie meinen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an eine Polizeidienststelle.

Klären Sie auch Ihre Angehörigen über die Maschen der Betrüger auf.

Die Präventionsexperten von ProPK (Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes) haben auf ihrer Internet-Seite www.polizei-beratung.de umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Betrugsmaschen zusammengestellt. Dort finden Sie auch Tipps, wie Sie sich vor

solchen Betrügern schützen können und was Sie tun können, falls Sie auf einen solchen Anruf hereingefallen sind und die telefonischen Anweisungen befolgt haben. |elz

Kreis Kaiserslautern

Aktuelle Fahndung: Unfall mit Verletzten – Lkw-Fahrer flüchtig“ vom 04.05.2023

Hochspeyer (ots) – Folgemeldung – Die Sperrung der Bundesstraße 37 zwischen Hochspeyer und

Frankenstein ist aufgehoben, die Strecke ist wieder frei. Ein nach wie vor unbekannter LKW-Fahrer geriet am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem PKW zusammen. Drei Menschen wurden dadurch verletzt.

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Ein Gutachter ist mit der Untersuchung des Unfallhergangs beauftragt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 zu melden.|pvd