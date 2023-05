Personengruppe stört Podiumsdiskussion – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023, fand ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Pfaffengasse eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wer schützt die Demokratie? Wer schützt die Polizei?“ statt.

Hintergrund ist die aktuelle kostenlose Sonderausstellung „Freunde-Helfer-Straßenkämpfer“, welche die Transformation der Polizei der Kaiserzeit hin zu einer Bürgerpolizei während der Weimarer Republik thematisiert.

Eine Besuchergruppe nutzte die Podiumsdiskussion um ihre eigenen politischen Ansichten kund zu tun und störte die Veranstaltung. Versuche von Seiten der Geschäftsführung der Stiftung, aber auch von den geladenen Diskussionsteilnehmern, in einen Dialog zu kommen um die Veranstaltung fortsetzen zu können, wurde von der Gruppe ignoriert.

Letztlich machte der Geschäftsführer von seinem Hausrecht Gebrauch und verwies die Störer der Örtlichkeit. Jene machten aber nur zögerlich Anstalten der Aufforderung nachkommen, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte um Unterstützung gebeten wurde. Nachfolgend setzte die Polizei in der Unteren Straße Unmittelbaren Zwang gegen einen der Störer ein.

Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu der Störung der Veranstaltung und zum Einsatz von Unmittelbaren Zwang in der Unteren Straße,

werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel: 0621/174-4444, zu melden.

Kelleraufbruch in der Südstadt

Heidelberg (ots) – Eine unschöne Überraschung erlebte ein Paar, als es am Donnerstag nach längerer Zeit wieder in den Keller ihrer Wohnung am Paradeplatz ging. Eine unbekannte Täterschaft war in diesen eingedrungen und hatte daraus mehrere Wertgegenstände, darunter Goldschmuck, entwendet. Auch der Keller an sich wurde in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.