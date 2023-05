Auffahrunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 04.05.2023 kurz nach 16 Uhr, war ein 23-Jähriger mit seinem

BMW auf der Straße Im Pfeifferswörth in Richtung Feudenheimer Straße unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf Grund einer roten Ampel abbremsten. Dadurch prallte er auf einen Skoda, der wiederum auf ein Wohnmobil geschoben wurde.

An allen 3 Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden, der mit knapp 12.000 Euro veranschlagt wird. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei verwarnte den 23-Jährigen wegen des unzureichenden Sicherheitsabstands zum Vorausfahrenden.

Bei Unfall zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 08 Uhr kam ein unbekannter Fahrzeugführer bzw. unbekannte Fahrzeugführerin in der Untermühlaustraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und streifte 2 am Straßenrand geparkte Pkw.

Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens an dem geparkten Nissan sowie dem BMW sind derzeit noch Teil der Unfallermittlungen. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter Tel: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

Fußgängerin bei Rot über die Ampel und von Auto erfasst – PM 2

Mannheim (ots) – Auf Höhe der Haltestelle neuer Messplatz überquerte gegen 14:30 Uhr ein 12-jähriges Kind bei Rot die Waldhofstraße und wurde dabei von einem Auto erfasst, das Grün hatte. Das Kind wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford der 21-jährigen Fahrerin derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Waldhofstraße bis 15:30 Uhr gesperrt werden.

10.000 Euro Sachschaden nach Unfall – Zeugen gesucht

BAB 656/Mannheim (ots) – An einer Stopp-Stelle der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau auf die BAB 656 ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 65-jähriger Ford-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 656 in Richtung der B38a/Neckarau. Zeitgleich fuhr ein 84-jähriger Citroen-Fahrer die B38a entlang,

um über den Kreisverkehr auf die BAB 656 zu gelangen.

Durch die Ermittler und Ermittlerinnen der Autobahnpolizei Mannheim-Seckenheim wird nun geprüft, ob der Citroen-Fahrer beim Einfahren auf die BAB 656 das Stopp-Schild missachtete und folglich mit dem Ford-Fahrer kollidierte oder inwieweit der Fahrer des Ford bei einem Fahrstreifenwechsel auf die rechte Fahrspur, ca. 30-50 Meter nach der Stopp-Stelle, den bereits auf der BAB 656

befindlichen Citroen-Fahrer übersehen hatte und einen Unfall verursachte.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei dem Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, unter Telefon 0621/47093-0, zu melden.