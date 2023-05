Bombenfund – Evakuierung und Entschärfung noch an diesem Freitag

Karlsruhe/Südstadt-Ost (ots) – In der Nähe des Karlsruher Güterbahnhofs wurde am Freitagmorgen 05. Mai 2023, ein Blindgänger gefunden. Wie die Stadt Karlsruhe und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Pressemitteilung erläutern, liegt die Bombe auf Höhe der Zimmerstraße 8 in der Karlsruher Südstadt-Ost. Der unmittelbar angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg hat die Entschärfung noch an diesem Freitag angesetzt.

Zur Sicherheit von Anwohnern und Passanten werden folgende Maßnahmen vorgenommen: Das Gebiet in einem Radius von 400 Metern um den Fundort wird evakuiert. Die Anwohner werden von der Polizei vor Ort sowie über Warnapp und über die Medien informiert. Mobilitätseingeschränkte Anwohnende werden durch den Rettungsdienst in eine Pflegeeinrichtung gebracht.

Für die Entschärfung werden auch die Strecke der Deutschen Bahn, die Stuttgarter Straße und die Ludwig-Erhard-Allee sowie der Luftraum über dem Fundort gesperrt. Das Gebiet soll gemieden und weiträumig umfahren werden.

Im Gefahrenbereich liegt auch die Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Notrufzentrale Integrierte Leitstelle (ILS). Die Wache wird bis Ende der Entschärfung auf den Messplatz Karlsruhe ausgelagert. Die Integrierte Leitstelle verbleibt in einem sicheren Bereich auf dem Gelände. Weder bei der Feuerwehr noch bei der Integrierten Leitstelle wird es Unterbrechungen des Betriebs geben.

Der Beginn der Entschärfung ist für 19:00 Uhr vorgesehen. Die Stadt Karlsruhe und das Polizeipräsidium informieren aktiv bei einer neuen Nachrichtenlage.

Nach sexueller Belästigung festgenommen

Karlsruhe (ots) – Besonnen hat eine 27-jährige Geschädigte Donnerstagnachmittag 04.05.2023 reagiert, als ein Mann sie auf einer Rolltreppe am Karlsruher Hauptbahnhof sexuell belästigt hat.

Die Frau nutzte die Rolltreppe zum Bahnsteig 3/4, als ein 22-jähriger Syrer ihr von hinten mit der Hand an das Gesäß fasste. Oben am Bahnsteig angekommen sprach die Geschädigte den Mann an, der sich daraufhin über die andere Bahnsteigseite entfernte.

Besonnen reagierte die Frau und informierte die Polizei, sodass wenig später mehrere Streifen im Bahnhof waren, um den Tatverdächtigen zu suchen. Anhand der Personenbeschreibung gelang es, den Mann wenig später am Bahnhofsvorplatz vorläufig festzunehmen.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen, konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Temporäre Schließung des Polizeipostens Beiertheim-Bulach

(ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der Polizeiposten Beiertheim-Bulach aus organisatorischen Gründen vom 23.05.2023 bis 30.09.2023 vorübergehend geschlossen wird. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Beiertheim-Bulach verrichten in diesem Zeitraum ihren Dienst auf dem Polizeiposten in Oberreut. Bürgerinnen und Bürger können sich in dieser Zeit

von Montag-Freitag mit ihrem Anliegen dorthin persönlich oder unter Tel: 0721 866453 wenden.

In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

Kreis Karlsruhe

Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall

Ettlingen (ots) – Ein alkoholisierter 78-jähriger Pkw-Fahrer hat in Ettlingen am Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht. Die Messung mit einem Atemalkoholmessgerät ergab einen vorläufigen Wert von 1,5 Promille. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 37-Jährige Lenkerin eines Lieferwagens gegen 16:55 Uhr auf der Karlsruher Straße stadteinwärts.

Als sie ihr Fahrzeug vor dem Kreisverkehr der Schröderstraße verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr der 78-Jährige mit seinem Pkw auf das Fahrzeugheck auf. Der Senior setzte nun offenbar zurück und kollidierte beim anschließenden Vorwärtsfahren abermals mit dem Pkw der 37-Jährigen.

Die verständigten Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der 78-Jährige augenscheinlich erheblich alkoholisiert war. Dieser musste im Anschluss auf dem Polizeirevier nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Die Unfallbeteiligten

blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Staubildung nach Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe (ots) – Nach einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 14:15 Uhr auf der Bundesautobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord, bildete sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ein Rückstau von rund 14 km. Ein 43-jähriger BMW-Fahrer kollidierte mit dem VW eines vorausfahrenden 26-Jährigen. Der BMW geriet im Anschluss nach links gegen die Mittelleitplanke, wurde abgewiesen und stieß mit dem Heck eines weiteren Autos zusammen.

Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten zwischenzeitlich alle 3 Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Motorradfahrer verstorben

Graben-Neudorf (ots) – Nachtrag – Der am Sonntag auf der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte 44-jährige Motorradfahrer erlag am Donnerstag 04.05.2023 seinen Verletzungen. Ein Verschulden anderer Verkehrsteilnehmer liegt nicht vor.