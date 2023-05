72-Jähriger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Donnerstag 04.05.2023 meldeten kurz nach 15 Uhr Zeugen, dass ein Mann am Europaplatz mit der Hand in seiner Hose sexuelle Handlungen an sich selbst durchführe. Obwohl er von mehreren Personen dabei beobachtet wurde, ging er in dieser Art und Weise weiter über die Gräfenaustraße in die Bgm.-Grünzweig-Straße, wo ihn alarmierte Polizeikräfte vorläufig festnahmen.

Der 72-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Wenn Sie einen verdächtigen Sachverhalt beobachten, zögern Sie bitte nicht und melden diesen sofort. Wir sind stets für Sie ansprechbar. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie uns zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Fußgänger entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Ludwigshafen (ots) – Weil ein Fußgänger trotz einer für ihn roten Ampel an der Kreuzung K13/ Ignaz-Büttner-Straße auf die Straße lief, musste eine 50-jährige Autofahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch kam es zum Auffahrunfall mit dem hinter ihr fahrende Auto. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Fußgänger, der mit einem Hund unterwegs war, entfernte sich, trotz der Aufforderung zu Warten, unerlaubt vom Unfallort.

Wir bitten Personen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Angaben zum Fußgänger machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Auffahrunfall bei dem ein 31-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde, kam es am Mittwochmorgen (03.05.2023, 10:40 Uhr) an der Kreuzung K7 / Hauptstraße. Der Radfahrer war an der Ampel zum Stehen gekommen als ihm ein 48-jähriger Autofahrer auffuhr. Hierdurch stürzte der 31-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rad entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Auch am Auto kam es zum Sachschaden, dieser wird auf 500 Euro geschätzt.

Zu einem Unfall zwischen einem 26-jährigen Radfahrer und einem 45-jährigen Autofahrer kam es am 03.05.2023, 18 Uhr, außerdem in der Wattstraße. Durch den Zusammenstoß wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 45-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Brand in einer Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwoch (03.05.2023) um 13.46 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in der Wredestraße aus. Die Feuerwehr löschte Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die Brandursache und die Schadenshöhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Weitere Einbrüche in PKW – Fahrzeugteile aus Innenraum entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag (02.05.2023) auf Mittwoch 03.05.2023) die Scheiben von vier BMW ein und entwendeten Lenkräder und Anzeigeelemente. Die Fahrzeuge parkten im Tatzeitraum in der Marie-Juchacz-Allee und im Bereich der Emy-Roeder-Anlage.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 50.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kropsburgstraße

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Kropsburgstraße brachen Unbekannte in Räumlichkeiten eines Wohlfahrtvereins ein. Ob etwas entwendet wurde, wird aktuell erhoben. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen sich zu melden. Wer hat zur Tatzeit am 03.05.2023, zwischen 15 Uhr und 21:15 Uhr, etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Hagellochstraße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem 67-jährigen Autofahrer und einer

11-jährige Fahrradfahrerin kam es am Mittwochmittag (03.05.2023, 13:30 Uhr) an der Kreuzung Hagellochstraße/Luitpoldstraße.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind vom Rad und fiel auf die Motorhaube des Autos. Sie wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Diesel gestohlen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen dem 28.04.2023, 14 Uhr, und dem 03.05.2023, 9 Uhr, gelang es Unbekannten Diesel aus dem Tank eines parkenden LKWs zu stehlen. Das Fahrzeug stand in der Bannwasserstraße.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Schuppenbrand in Kanalstraße

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am 03.05.2023, gegen 20:45 Uhr, ein Schuppen in der Kanalstraße. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Fahrrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Aus dem Fahrradraum eines Mehrparteienhauses in der Saarlandstraße wurde das Trekkingrad einer 53-Jährigen gestohlen. Diese hatte ihr Rad am 26.04.2023 gegen 12 Uhr, in den Fahrradraum gestellt und es abgeschlossen. Als sie am 02.05.2023 gegen 15 Uhr, ihr Fahrrad wieder benutzten wollte, musste sie den Diebstahl feststellen.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Fahrraddiebstahl zu schützen:

Schloss. Zur Sicherung eignen sich massive Stahlketten-, Falt-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Das Fahrrad sollte dabei immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einen festen Gegenstand angeschlossen werden, damit es nicht weggetragen werden kann. Ein GPS-Tracker unter Nutzung einer entsprechenden App

erleichtert die Ortung des Fahrrades im Falle eines Diebstahls. Lassen Sie Ihr Fahrrad codieren oder auf andere Weise dauerhaft

Im Falle eines Diebstahls benötigt die Polizei nämlich die individuellen Daten des Rads, zum Beispiel Rahmen- oder Codiernummer. Diese sollte der Radbesitzer in einem Fahrradpass festhalten. Smartphone-Nutzer können hierfür die kostenlose Fahrradpass-App der Polizei nutzen. Mit der App können alle für eine Identifizierung wichtigen Daten gespeichert werden, um sie bei Bedarf sofort an die Polizei beziehungsweise den Versicherer weiterleiten zu können.

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 03.05.2023 registrierte die Polizei drei Fälle von falschen Polizeibeamten. Hierbei meldete sich ein falscher Kriminalbeamter bei drei Senioren aus dem Stadtgebiet Ludwigshafen und erkundigte sich nach deren Vermögensverhältnissen. Alle Senioren beendeten das Telefonat rechtzeitig und gingen nicht auf das Gespräch ein.

Doch obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“ oder des „falschen Polizeibeamten“ auf Senioren ab.

Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline für Senioren eingerichtet. nter der Telefonnummer 0621 963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.