Landau: Die Polizei-News

Frau beißt zu

Landau (ots) – Zwei Frauen gerieten am Vormittag des 3. Mai 2023 zunächst in eine verbale Auseinandersetzung am Landauer Hauptbahnhof. Der Streit nahm Fahrt auf als die 39-Jährige der 26-jährigen Geschädigten erst eine halbvolle Bierdose ins Gesicht schlug und ihr anschließend in den Daumen der linken Hand biss.

Die 26-Jährige lag im Verlauf der Streitigkeiten am Boden als eine dritte unbekannte Person sie dort im Nacken packte, festhielt und damit drohte der mitgeführte Hund würde sie beißen, wenn sie nicht ruhig liegen bliebe.

Die 26-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei in Landau, wo sie medizinisch erst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Durch eine umgehende Fahndung konnte die Beschuldigte im Bahnhofsbereich festgestellt werden.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,62 Promille bei der 39-Jährigen. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau die Dienststelle verlassen.

Gegen die „Beißerin“ wurde wegen gefährlicher Körperverletzung durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weiterhin bittet die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zu der unbekannten Person machen können, sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per E-Mail bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Falsche Stromableser – Trickdiebe unterwegs

Landau (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr versuchten zwei noch unbekannte Täter, sich in der August-Croissant-Straße unberechtigt Zugang zur Wohnung eines 82-jährigen Mannes zu verschaffen indem sie vorgaben, den Stand des Stromzählers ablesen zu wollen. Der Mann witterte die bevorstehende Straftat und vertrieb die Männer durch Schreien.

Beide Männer seien um die 50 Jahre alt gewesen, einer klein, schmal mit einer Lederjacke bekleidet, der andere groß, kräftig und mit einem dunklen Pullover bekleidet.

Wer Hinweise zu den Männern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Landau.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag 24. April in der Paul-Ehrlich-Straße ereignet haben muss. Hier wurde ein Peugeot 208, der auf dem Studierendenparkplatz der Rheinland-Pfälzische Technische Uni Kaiserslautern-Landau abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Der Verursacher beging Fahrerflucht. Am Peugeot entstand eine Delle am hinteren linken Radkasten. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Unfallzeit liegt zwischen 13-14:30 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum etwas beobachtet und kann unter Telefon 0631 369-2250 Hinweise geben? |elz