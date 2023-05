Schlägerei in der Wormser Straße und auf Bank-Vorplatz

Speyer (ots) – Am 03.05.2023 kurz vor 19 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei von insgesamt acht Männern aus zwei Gruppen auf dem Vorplatz eines großen Bankinstituts in der Wormser Straße. Die sofort eintreffenden Beamten trafen nur noch 2 Beteiligte an, einen aufgeregten 22-Jährigen Mann aus Germersheim sowie einen Gleichaltrigen aus Speyer. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen aus Germersheim stellten die Beamten bei ihm ein Pfefferspray sicher.

Der Germersheimer gab seinerseits an, von einem 26-jährigen aus Speyer mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Die Beamten riefen den Rettungsdienst hinzu, der den 22-Jährigen ambulant versorgte. Zeugen berichteten, dass der Streit auf dem Vorplatz der Sparkasse begann und sich in Richtung einer Bar in der Wormser Straße verlagerte.

Hier schlug, Zeugenangaben zufolge, ein unbekannter Täter den Germersheimer mit einem Stuhl, wodurch Schmerzen am Arm entstanden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten stellten bei der anschließenden Fahndung einen 25-jährigen, weiteren mutmaßlich Beteiligten in der Bahnhofstraße fest. Der 25-Jährige hält sich trotz seiner vollziehbaren Ausreisepflicht in Deutschland auf, weswegen die Beamten ihn zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen festnahmen.

Die Polizei Speyer bittet bislang unbekannte Zeugen der Auseinandersetzung um telefonische Meldung an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Randalierer auf dem Postplatz

Speyer (ots) – Am 03.05.2023 kurz nach 14:30 Uhr meldeten Passanten einen Mann, der auf der Maximilianstraße in der Nähe des Altpörtels laut schrie und herumspuckte. Die Beamten trafen den 34-jährigen Verantwortlichen auf dem Postplatz an und erteilten ihm einen Platzverweis. Gegen 16:40 Uhr meldeten Passanten erneut einen auf dem Postplatz herumschreienden Mann.

Die Polizeibeamten trafen den 34-Jährigen erneut an stellten mehrere Personen fest, die der Mann zuvor angeschrien oder gegen deren Fahrzeug er gespuckt hatte. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 34-Jährige aggressiv und stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen.

Im weiteren Gespräch mit dem 34-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er irrtümlich annahm, es sei Dienstag und er sei in Ludwigshafen. Die Beamten nahmen ihn zur Abwehr von Gefahren bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam.

Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch

Speyer (ots) – Am 03.05.2023 zwischen 10:35 Uhr und 11 Uhr führten Polizeibeamte in der Burgstraße Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch und kontrollierten hierbei den aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommenden Verkehr. Bei 14 gemessenen Fahrzeugen registrierten die Beamten nur eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, indem sie ein Fahrzeug mit 45 km/h feststellten.

Anschließend verlagerten die Beamten die Mess- und Kontrollörtlichkeit und kontrollierten den aus Richtung der Oberen Langgasse kommenden Verkehr. Bei fünf gemessenen Fahrzeugen bis 11:17 Uhr hielten alle die vorgeschriebene Geschwindigkeit ein.

Zwischen 11:25 Uhr und 12:10 Uhr kontrollierten die Beamten mit dem Lasergerät den ortsauswärts fahrenden Verkehr in der Spaldinger Straße. Bei 38 gemessenen Fahrzeugen stellten die Beamten 16 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Der Spitzenreiter wurde mit 82 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Zwei Fahrraddiebstähle

Speyer (ots) – Am 02.05.2023 zwischen 08:55-13 Uhr durchtrennten unbekannte Täter das Fahrradschloss eines am Fahrradcarport des Hauptbahnhofes abgestellten Herren-Mountainbikes „Bulls Big Free 2“ im Wert von etwa 630 Euro und entwendeten das Mountainbike.

Am 03.05.2023 zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr morgens durchtrennten unbekannte Täter in der Ludwig-Uhland-Straße das Fahrradschloss eines auf der Straße abgestellten grauen Pedelecs „Nox Hybrid all-Mountain“ im Wert von etwa 4.900 Euro und entwendeten das Pedelec.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Fahrräder oder zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, um telefonische Meldung an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.