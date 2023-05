Bergstrasse

Pfungstadt (ots) – Am heutigen Donnerstag feierten das Hessische

Bereitschaftspolizeipräsidium und die Stadt Pfungstadt gemeinsam den Auftakt zum

Schlussspurt der Vorbereitungen für die Präsenz der Polizei Hessen auf dem 60.

Hessentag in Pfungstadt. Mit der Enthüllung des Hessentagslöwens vor dem

historischen Rathaus wird neben den sicherheitsrelevanten Planungen auch auf die

Vielzahl von bevorstehenden hochkarätigen Veranstaltungen auf dem Platz der

Polizei und im Polizei Bistro hingewiesen. Neben Patrick Koch, Bürgermeister der

Stadt Pfungstadt und Kathrin Rahn, Vizepräsidentin des Hessischen

Bereitschaftspolizeipräsidiums, begleiteten Natalie Reining und Simon Schmitz

als diesjähriges Hessentagspaar, Rudolf Heitmann, Vizepräsident des örtlich

zuständigen Polizeipräsidiums Südhessen, sowie weitere Vertretungen aus der

Politik und der Polizei den Festakt. Nach der Begrüßung durch den Ersten

Polizeihauptkommissar Torsten Werner, Beauftragter für öffentlichkeitswirksame

Veranstaltungen der hessischen Polizei auf dem Hessentag, schloss sich das

Grußwort von Frau Vizepräsidentin Rahn an. Sie lobte insbesondere die sehr gute

Zusammenarbeit mit der Stadt Pfungstadt: „Wir erleben einen äußerst engagierten

und hoch motivierten Gastgeber. Obwohl die Verantwortlichen und Mitarbeitenden

der Stadt Pfungstadt, aufgrund der vorangegangenen pandemiebedingten Absagen,

nicht von einer ausrichtenden Kommune lernen und sich keine Tipps und Tricks

einholen konnten, laufen die Vorbereitungen ganz ausgezeichnet. Ich bin sicher,

dass auch der 60. Hessentag ein ganz außerordentlich großer Erfolg werden wird.“

Nach dem Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Pfungstadt, Patrick Koch,

enthüllte er gemeinsam mit Frau Vizepräsidentin Rahn den mit einem Tuch

bedeckten Löwen und gaben die farbenprächtigen Skulptur frei, die nun bis zum

Beginn des Hessentages am 02. Juni 2023 vor dem historischen Rathaus in

Pfungstadt zu bestaunen sein wird. Danach wird der Löwe während des Hessentages

auf dem Platz der Polizei vor dem Polizei Bistro zu finden sein. Die

Löwenenthüllung wurde mit musikalischen Beiträgen des Landespolizeiorchesters,

unter der Leitung von Gregor Schor umrahmt. Und auch die Kinder des städtischen

Kindergartens Rappelkiste, die der Einladung der Polizei Hessen und der Stadt

Pfungstadt gefolgt waren, kamen auf ihre Kosten. Sie nutzten die Gelegenheit,

den Löwen auf seine Standfestigkeit zu überprüfen und kletterten immer wieder

auf dessen Rücken, auch um das eine oder andere Foto zu schießen. Abschließend

lud das Hessentagspaar zum Besuch des 60. Hessentags in Pfungstadt ein. Der

Hessentagslöwe steht als markante Ankündigung für die Präsenz der Polizei Hessen

auf dem Hessentag. Dies betrifft sowohl die Gewährleistung der Sicherheit des

Landesfestes als auch die vielen publikumswirksamen Aktionen der hessischen

Polizei, wie z. B. das Polizei Bistro, dem Tag der Polizei mit der Vereidigung

der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärtern oder den

Informations- und Präventionsangeboten auf dem Platz der Polizei in der

Kaplaneigasse hinter der Brauerei. Er brüllte erstmals auf dem Hessentag 2005 in

Weilburg. Dank der Kultur-Aktion „Wir machen Weilburg LÖWEN-stark“ wurden mehr

als 75 Löwen aus Glasfaser thematisch gestaltet und an zentralen

Veranstaltungsorten aufgestellt. Aus einer Repräsentationsfigur für Weilburg

wurde dann die Symbolfigur der Polizei Hessen, welche von Hessentagsstadt zu

Hessentagsstadt reist und stets am Standort des Polizei Bistros über die

Veranstaltungsdauer verweilt. Der Löwe in seinem jetzigen Design wurde durch den

Polizeimaler Polizeioberkommissar Klaus-Michael Höbel gestaltet und trägt die

hessische Polizeiuniform, seinen Kopf schmücken die Landesfarben. Die Pranken

sind schwarz, die Flächen auf denen er steht, rot und gold. Sie stellen die

Deutschlandflagge dar und der Schriftzug Polizei Hessen macht ihn zum

Polizeilöwen.

Bensheim: Fahrzeug gerät in Gegenverkehr/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Am Mittwoch (03.05.), gegen 21.50 Uhr, kam es zu einer

Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Bundesstraße 47, zwischen

Bensheim-Schönberg und dem Ortsausgang in der Wormser Straße, in Höhe der A 5.

Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße mit seinem blauen BMW in Richtung A 5.

Durch Verkehrsteilnehmer konnte beobachtet werden, wie der Wagenlenker

Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende

Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Zudem sei der Autofahrer mit deutlich

überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Die Polizeistation Bensheim bittet Personen, die durch die Fahrt des Autofahrers

gefährdet wurden oder Beobachtungen hinsichtlich der Fahrweise machen können,

sich unter der Telefonnummer 06251/ 8468-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Wertsachen aus Autos gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf zwei Autos hatten es noch unbekannte Täter zwischen

Mittwoch (3.5.) und Donnerstag (4.5.) abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge machten sich die Kriminellen am Mittwochabend

(3.5.) gegen 19.30 Uhr an einem Fahrzeug in der Mollerstraße zu schaffen,

schlugen die Scheibe ein und ließen einen zurückgelassenen Rucksack samt Laptop

mitgehen.In der Nacht zum Donnerstag, zwischen 20.30 Uhr und 2.15 Uhr,

durchwühlten sie in der Grafenstraße einen schwarzen Seat nach Beute und

entwendeten einen Koffer, in dem unter anderem medizinische Geräte verstaut

waren.

Das Kommissariat 43 und das Kommissariat 21/22 haben die weiteren Ermittlungen

übernommen. Zeugen mit Hinweisen, werden gebeten, sich zu melden. Unter der

Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: 38-jähriger Exhibitionist festgenommen/Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wegen exhibitionistischer Handlungen wird sich ein 38 Jahre alter Mann verantworten müssen, der sich am Mittwochabend (03.05.) im Waldgebiet im Bereich Amorbacher Straße entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Eine 29 Jahre alte Frau hatte gegen 18.20 Uhr die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattung und die erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen.

Bei dem 38-Jährigen fanden die Ordnungshüter zudem wenige Gramm Haschisch. Auch in diesem Fall leitete die Polizei ein Verfahren ein.

Odenwaldkreis

Erbach: Laserkontrollen der Polizei

Am Donnerstag (04.05.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach eine Lasermessung in Erbach in der Neckarstraße (Bundesstraße 45) durch. An der Messstelle ist die Geschwindigkeit im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr aufgrund Lärmschutz auf 30 km/h begrenzt.

Im Zeitraum von 04.10 bis 04.50 Uhr konnten insgesamt 8 Fahrzeuge gemessen werden. Dabei kam es zu insgesamt 6 Verstößen. Unrühmlicher Spitzenreiter war eine 37-jährige Frau aus dem Odenwaldkreis, die nach Abzug der Toleranz 25 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld von 115 Euro und den Eintrag von einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Die Kontrollen werden weiterhin fortgesetzt.

Bad König: Verdacht des Rauschgifthandels – Mehrere Festnahmen und Sicherstellungen

Bad König (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen haben Ermittler der Odenwälder Kriminalpolizei am Mittwoch (03.05.) insgesamt sechs Personen festgenommen und sowohl Rauschgift als auch mutmaßliches Drogengeld beschlagnahmt. Bei der Flucht vor der Polizei fiel ein Tatverdächtiger von einem Dach und musste mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Unterstützung von Zivilfahndern konnte ein 30-jähriger Hauptbeschuldigter bei einer Verkehrskontrolle im Groß-Umstädter Stadtteil Richen festgenommen werden. Der Mann aus Bad König war aufgrund von Ermittlungen des Kommissariats 34 in den Fokus der Polizei geraten. Er steht im Verdacht, mit Amphetamin und Cannabis Handel getrieben zu haben. Daraufhin wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht erwirkt. Bei seiner Festnahme am Mittwoch stellten die Einsatzkräfte rund 100 Gramm Marihuana sowie 150 Gramm Amphetamin bei ihm sicher. Bei zwei 28 und 47 Jahre alten Fahrzeuginsassen entdeckten die Beamten noch Kleinstmengen Rauschgift sowie eine größere Menge Bargeld. Ob dieses aus Drogengeschäften stammt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Im Zuge der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen nahmen die Polizisten, die unter anderem von einem Diensthund Unterstützung erhielten, eine 27-Jährige und einen 35-Jährigen fest. Beide dürften nach aktuellen Erkenntnissen beim Drogenhandel als Mittäter fungiert haben. In den Räumlichkeiten stießen die Ermittler auf Kleinstmengen Marihuana und mehrere Hundert Euro Bargeld. Ein 22 Jahre alter Mann, der sich ebenfalls in dem Anwesen aufhielt, versuchte bei Erblicken der Polizeikräfte die Flucht zu ergreifen. Zuvor warf er noch eine Bauchtasche mit rund 46 Gramm Marihuana davon. Als er durch das Fenster auf das Dach im zweiten Obergeschoss stieg, rutschte er ab und fiel zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Festgenommenen wurden nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und müssen sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.