Grünstadt: Telefonanrufe von falschen Polizeibeamten

Grünstadt (ots) – Am 03.05.23 erhielten eine 82- und 86-jährige Bürgerin Telefonanrufe von „falschen Polizeibeamten“. Den Damen wurde suggeriert das in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Im Anschluss versuchten die Täter die Damen auszufragen ob sie Wertsachen zu Hause aufbewahren würden. Beide Damen durchschauten den Trick von fingierten Anrufen durch „Falsche Polizeibeamte“ und reagierten vorbildlich in dem Sie die Telefonate beendeten und den Sachverhalt der Polizeiinspektion Grünstadt mitteilten. Somit wurden die Damen keine Opfer dieser Betrugsmasche. Präventionstipps zu dieser und anderer Maschen findet man unter www.polizei-beratung.de.

Haßloch: Einbruch in Realschule Plus

Haßloch (ots) – In der Zeit vom 31.03.23 bis zum 02.05.23 wurde in das Gebäude der Siebenpfeiffer Realschule Plus eingebrochen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. In anderer Sache wurden im Bereich der Polizei Schifferstadt am 03.05.23 zwei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, auch für den Einbruch in die Realschule verantwortlich zu sein. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen Ludwigshafener und einen 15-jährigen aus Limburgerhof. Die weiteren Ermittlungen laufen.

