Unbekannter sorgt für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof ging

am Mittwochmorgen die Meldung ein, dass im Bereich des Bahnhofes Frankfurt am

Main Ost ein Mann ins Gleis gesprungen sei und in Richtung Frankfurt Innenstadt

laufen würde. Unmittelbar nach Eingang der Meldung wurden die Gleise um 8.30 Uhr

für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchte den Bereich ab.

Erst als klar war, dass sich die Person nicht mehr im Gefahrenbereich aufhält,

konnten die Sperrungen recht schnell wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall

kam es letztlich bei fünf Zugverbindungen zu Verspätungen.

Täter wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten

Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend einen 42-jährigen wohnsitzlosen Mann

festnehmen, der im Verdacht steht am 18. April im Frankfurter Hauptbahnhof einem

Reisenden den Rucksack gestohlen zu haben. Im S-Bahnbereich des Frankfurter

Hauptbahnhofes hatten die Beamten den Mann erkannt, festgenommen und zur Wache

gebracht. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Der

Rucksack, in dem sich zum Zeitpunkt des Diebstahls nur persönliche Gegenstände

befanden, konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der 42-Jährige wird heute dem

Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Eckenheim: Männer leisten Widerstand

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwochabend kam es in der Gießener Straße zu einer

Widerstandshandlung. Vorausgegangen war ein Streit zwischen einem „Pärchen“.

Gegen 21.05 Uhr wurde die Polizei von aufmerksamen Nachbarn alarmiert, die einen

laustarken Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße meldeten.

Nachdem die Polizeibeamten vor Ort eingetroffen waren und eine

Erdgeschosswohnung als Ort der Auseinandersetzung ausmachen konnten, trafen sie

auf eine 27-jährige Frau, die angab, von ihrem Ex-Partner körperlich

angegriffen, beleidigt und bedroht worden zu sein.

Der 28-jährige mutmaßliche Aggressor verlagerte seine aggressive Stimmung auf

die eingesetzten Beamten. Diese zeigte er durch unkooperatives Verhalten und

diverse verbale Entgleisungen. Aufgrund der zunehmenden Aggressivität des Mannes

sollte dieser mit einfacher physischer Gewalt zu Boden gebracht werden. Dabei

wehrte er sich heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen. Im Verlauf der

Streitigkeiten waren auch Schaulustige anwesend, die die Arbeit der Polizei

durch Solidaritätsrufe störten und sich in das Geschehen einmischten. Einer der

Eingreifenden war der Bruder des Festgenommenen, ein 25-jähriger Frankfurter,

der anschließend ebenfalls wegen Nichtbefolgens polizeilichen Anweisungen

festgenommen wurde. Auch er leistete, wie sein Bruder, erheblichen Widerstand.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am

Polizeipräsidium entlassen. Sie müssen sich nun unter anderem wegen des

Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung

verantworten.

Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Dieseldiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Auf der Rückkehr zu ihrer Wache bemerkten Feuerwehrleute

am Donnerstag, den 04. Mai 2023, gegen 00.55 Uhr, eine Person in der

Franziusstraße, die augenscheinlich Dieselkraftstoff aus dem Tank eines dort

abgestellten Lkw absaugte.

Die verständigte Polizei konnte in der Nähe einen geparkten VW T-Modell

feststellen, der offenstand und in dem sich bereits vier volle Behälter

Dieselkraftstoff (insgesamt rund 80 Liter) sowie weitere fünf bereitgestellte,

leere Kanister befanden. Auch der zum Absaugen benutzte Schlauch konnte

sichergestellt werden. Der 57-jährige Tatverdächtige hatte sich in der Nähe in

einem Gebüsch versteckt und konnte festgenommen werden. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt-Unterliederbach: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 40-jährige Frau befand sich am Mittwoch, den 03.

Mai 2023, gegen 18.50 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Königsteiner Straße. In

Höhe der Hausnummer 75-78 bemerkte sie zwei männliche Personen, welche an ihr

vorbeiliefen. Dabei fühlte sie ein Ziehen an ihrer Handtasche und musste

schließlich das Fehlen ihrer Geldbörse mit rund 70 EUR Bargeld feststellen. Im

Zuge der Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen, ein 16-Jähriger,

festgenommen werden. Die Geldbörse blieb jedoch verschwunden.

Der zweite Täter wird beschrieben als männlich, dunkle Haare, mit

südeuropäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit heller Hose, dunkler

Baseballkappe und dunkler Jacke. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Mai 2023: Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Mai 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Mai 2023: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Mai 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer

Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Mai 2023: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim,

Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Geschmuggeltes Kokain in Unterwäsche – Mutmaßlicher Empfänger

der Drogen festgenommen Nachtrag zu „Zoll stoppt Drogenkurier auf A3

vom 28.04.2023“

Frankfurt am Main / Limburg an der Lahn / Viernheim (ots) – Ermittlerinnen und

Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main haben einen mutmaßlichen

Abnehmer von geschmuggeltem Kokain in Viernheim festgenommen.

Zuvor zogen Gießener Zöllner am 24.04.2023 einen 36-jährigen Niederländer bei

einer Zollkontrolle in Höhe Limburg aus dem laufenden Verkehr. Dieser hatte in

seiner Unterwäsche sowie im Kofferraum seines Fahrzeuges 770 Gramm Kokain

versteckt.

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main übernahm die weitere Sachbearbeitung in

dem Fall. Der festgenommene Beschuldigte machte gegenüber den Fahndern weitere

Angaben zum mutmaßlichen Empfänger der transportierten Drogenlieferung. Weitere

Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung eines Tatverdächtigen, der

im Anschluss im Rahmen kriminaltaktischer Maßnahmen am 24.04.2023 durch Kräfte

des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen

festgenommen wurde.

Gegen den 51-Jährigen, der in Vergangenheit wegen mehrfacher Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz auffällig war, erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft

ein Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Zollfahndungsamt

Frankfurt am Main geführt.

Zehn Tage vor der Verjährung: Verurteilter Drogenschmuggler von Bundespolizei verhaftet

Frankfurt/Main (ots)

Zehn Tage vor der Verjährung seiner Tat verhafteten Bundespolizisten am 3. Mai einen 45-Jährigen am Flughafen Frankfurt. Das Landgericht Düsseldorf hatte den Italiener im April 2012 wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Hiervon hat er noch 485 Tage zu verbüßen, nachdem er seinerzeit im Anschluss an seine Abschiebung wieder nach Deutschland eingereist war. Pech für den Italiener: am 13. Mai wäre die Vollstreckungsverjährung eingetreten und der Haftbefehl somit gelöscht worden. Der verhinderte Urlauber befand sich auf dem Weg von Bologna nach Puerto Plata (Dominikanische Republik), als Beamte ihn kontrollierten und dabei auf den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf aus dem Jahr 2013 stießen. Bundespolizisten lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Die Bundespolizei vollstreckte darüber hinaus noch weitere Haftbefehle. So musste ein 39-jähriger Rumäne wegen Betruges eine Geldstrafe von 990 Euro bezahlen. Eine 43 Jahre alte Polin ersparte sich mit der Zahlung von 870 Euro eine dreimonatige Freiheitsstrafe wegen Diebstahls. 1.650 Euro musste ein 29-jähriger US-Amerikaner aufbringen, der seit 2018 wegen eines Drogendeliktes gesucht wurde. Die drei Personen durften im Anschluss ihre Reise fortsetzen – ihre Haftbefehle wurden gelöscht.