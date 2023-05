Hündin stirbt in Heuchelheim an Giftköder

Nachdem auf einem Grundstück in der Ernststraße zwei Hunde mutmaßlich vergiftete Köder fraßen, starb einer der Hunde – der zweite wird in einer Tierklinik behandelt.

Gestern Nachmittag, gegen 16.30 Uhr entdeckte die Besitzerin, dass eine der Doggen plötzlich verhaltensauffällig wurde: die Hündin krampfte und hatte offensichtlich Gleichgewichtsstörungen. Sofort suchte sie mit dem Tier eine Praxis auf, nichtsdestotrotz verstarb die Hündin 20 Minuten später. Die zweite Dogge zeigte dieselben Symptome und wird aktuell in einer Tierklinik betreut. Diese Hündin hatte eine Wurst- oder Fleischmasse im Maul, die mutmaßlich mit einer tödlichen Substanz vermischt worden war.

Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass noch weitere Köder im Bereich der Ernststraße ausgelegt wurden und warnt Hundehalter dort besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein.

Die Ermittler der Gießener Polizei suchen Zeugen und fragen:

Wer hat die Täter beim Auslegen der Köder in der Ernststraße

beobachtet

beobachtet Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Lollar: An Gartenmöbel bedient –

Im Rothweg ließen Diebe Gartenmöbel im Wert von rund 2.000 Euro mitgehen. Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 20.00 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 09.00 Uhr suchte die Täter das Gelände eines dänischen Möbelhauses auf und griffen sich aus dem Außenbereich die Gartenmöbel. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter am Wochenende an dem Möbelhaus beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord zu wenden.

Gießen: Baugerüst verschwunden –

In den zurückliegenden Tagen schlugen dreiste Diebe an der Grundschule Gießen West in der Paul-Schneider-Straße zu. Wegen Renovierungsarbeiten hatte eine Gerüstbaufirma aus dem Main-Kinzig-Kreis an dem Schuldgebäude ein Baugerüst aufgestellt. Die Täter montierten Teile dieses Gerüstes ab. Der Wert der Beute liegt bei mindestens 50.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen Freitagabend, gegen 17.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr beim Abbau an der Grundschule beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang auf dem Schulgelände Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Linden-Leihgestern: Schüler an Bushaltestelle „Am Mühlberg“ angefahren / Polizei sucht drei wichtige Zeugen –

Am Mittwochnachmittag prallte auf der Gießener Straße ein Pkw mit einem 11-jährigen Schüler zusammen. Der Pkw-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den leichtverletzten Jungen zu kümmern. Die Polizei sucht nach einem Mann und einer Frau, die den Unfall beobachteten und sich um den Jungen kümmerten und einen Paketausfahrer, der ebenfalls den Unfall beobachtete. Gegen 15.10 Uhr stieg der Schüler in Höhe der Hausnummer 120, an der Bushaltestelle „Am Mühlberg“, aus dem Bus und überquerte die Straße. Plötzlich hörte er ein Quietschen und ein Pkw prallte leicht gegen sein linkes Bein. Die Beifahrerin stieg aus und sagte in Richtung der Zeugen „der hat nicht geguckt“. Dann setzte sich die ältere Frau mit kurzem weißem Haar wieder in den Wagen und der Fahrer fuhr in Richtung Gießen davon. Eine Frau, die mit dem 11-Jährigen aus dem Bus ausgestiegen war, und ein Mann, der dort telefonierte, erkundigten sich mehrfach bei dem Jungen, ob alles in Ordnung sei und ob ein Krankenwagen gerufen werden solle. Der Schüler verneinte dies und ging nach Hause. Den Unfall ebenfalls beobachtet hatte ein Zusteller des Paketdienstes „Hermes“. Der Schüler trug leichte Verletzungen an einem Bein davon. Die Unfallfluchtermittler der Polizei in Gießen suchen nun nach den drei wichtigen Zeugen und bitten sie, sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu melden.