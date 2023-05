Betrug durch Gewinnversprechen; Täter erbeuten 1000 EUR

Am gestrigen Dienstag wurde ein 66-Jähriger aus Eschwege Opfer eines Betruges durch falsche Gewinnversprechen. Der Geschädigte wurde mehrfach telefonisch über einen angeblichen Lotto-Gewinn in Höhe von 38.956 Euro informiert. Wie bei derartigen Betrügereien üblich, wird für den Erhalt des Gewinnes eine Vorauszahlung (in diesem Fall für den Geldabholer)eingefordert, die in der Regel durch die Übermittlung von Gutscheincodes praktiziert werden. So auch in diesem Fall. Der Geschädigte übermittelte die Forderung von 1000 EUR in Form von Google-Play-Karten. Die vereinbarte Geldübergabe, die um 17:00 Uhr erfolgen sollte, fand natürlich nicht statt.

Präventionstipps Gewinnversprechen

einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. iTunes, Ukash, Paysafe. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon Geben Sie niemals

persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten;

Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches

persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres

Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei

Autotür angefahren

Um 09:35 Uhr hatte gestern Morgen eine 50-Jährige aus der Gemeinde Meißner ihren Pkw in der Bahnhofstraße in Eschwege gegenüber der Zufahrt zur Zulassungsstelle ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen geparkt. Anschließend öffnete sie die hintere Tür auf der Fahrerseite, um etwas einzuladen und stand dabei selbst etwas auf der Fahrbahn. Ein 85-Jähriger aus Wanfried befuhr zu dieser Zeit die Bahnhofstraße stadteinwärts und schätzte den Seitenabstand zur geöffneten Tür falsch ein und fuhr gegen diese. Dadurch wurde der Pkw des 85-Jährigen auf der gesamten Beifahrerseite sowie die Tür des geparkten Autos beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein schwarzer VW Golf, der im Höhenweg in Höhe-Haus-Nr. 16 am Fahrbahnrand geparkt war angefahren und im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 21:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 31-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die L 3244 von Wanfried in Richtung Aue. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR

Um 05:12 Uhr kam es heute früh zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh, das auf der B 249 in der Gemarkung von Wanfried von dem Pkw eines 35-Jährigen aus Vogtei erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Versuchter Einbruch in Sporthallenanbau

Zwischen dem 01.04.23 und dem 03.05.23 versuchten Unbekannte mehrere Fenster und die Zugangstür eines Anbaus der Sporthalle Wanfried in der Schulstraße aufzuhebeln. Ein Eindringen in den Raum gelang nicht; durch das Hebeln entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR zum Nachteil des Fördervereins. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Beamers

Wie gestern durch die evangelische Kirchengemeinde angezeigt, wurde das Gemeindehaus in der Kirchstraße in Wanfried durch Unbekannte betreten. Dort wurde ein in einem Nebenraum abgeschlossener Metallschrank aufgehebelt und der dort deponierte Beamer gestohlen. Die Tat ereignete sich offensichtlich zwischen dem 06.04.23 und dem 16.04.23, 17:00 Uhr. Der Gesamtschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Gartenhütte

In er Verlängerung der Boyneburger Straße in Eschwege verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartengrundstück durch herunterdrücken des Zaunes. Nachdem eine Tür zu einem Vorraum gewaltsam aufgedrückt wurde, wurde ein dahinterliegendes Fenster zur Gartenhütte eingeschlagen. Aus dieser wurde dann eine Akku-Bohrmaschine, eine Kettensäge und eine Axt entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Die Tat ereignete sich zwischen dem 20.04.23 und dem 03.05.23, 21:00 Uhr. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 10:05 Uhr ereignete sich heute Vormittag im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege ein Diebstahl einer Geldbörse. Nach Auskunft des 52-jährigen Geschädigten aus Gladenbach wurde ihm gegen 10:00 Uhr am heutigen Vormittag das Portmonee entwendet. Im Portmonee befanden sich Bankkarte, persönliche Dokumente und Bargeld. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Brände

Um 19:50 Uhr wurde gestern Abend die Feuerwehr in die Friedensstraße nach Meinhard-Schwebda alarmiert, nachdem dort zunächst ein Wohnungsbrand gemeldet wurde. Wie sich dann aber herausstellte, geriet in einem Nebengebäude, offenbar durch eine technische Funktionsstörung, im Bereich des Förderbandes einer Pelletheizung (Schnecke), diese in Brand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell abgelöscht; Gebäudeschaden entstand nicht. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Um 14:11 Uhr musste die Feuerwehr in die Struthstraße in Eschwege ausrücken, nachdem es dort zum Brand einer Hecke gekommen war. Zuvor hatte ein 77-Jähriger zwischen Hecke und Mehrfamilienhaus mittels Gasbrenner das Unkraut in den Steinplatten bekämpft. Vermutlich durch Funkenflug kam es dann zum Brand der Hecke, die auf einer Länge von ca. fünf Metern Feuer fing. Der Schaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Durch nachbarschaftliche Hilfe konnte das Feuer mit Wasser aus einem Gartenschlauch bekämpft werden, bevor es dann durch die Feuerwehr endgültig gelöscht werden konnte.

Polizei Hessisch Lichtenau

Ins Schleudern geraten

Um 22:11 Uhr befuhr gestern Abend ein 73-Jähriger aus Calvörde die L 3238 zwischen Velmeden und Laudenbach. Dabei geriet der Pkw ins Schleudern und in der Folge auch der angebrachte Anhänger. Dieser schwenkte dann soweit aus, dass er gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Pkws schlug, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Vorfahrt missachtet

Um 07:20 Uhr befuhr gestern Morgen eine 60-Jährige aus Magdeburg mit ihrem Pkw die Poststraße in Hessisch Lichtenau. Sie beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Ottilienstraße zu überqueren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw der die Biegenstraße in Richtung Industriestraße befuhr. Dieser Pkw wurde von einer 24-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Diebstahl von Weidezaungerät

Wie erst gestern angezeigt wurde bereits am Samstag, 15.04.23, in Hessisch Lichtenau, in der Gemarkung „Bei der Weißmühle“ ein elektrisches Weidezaungerät samt dazugehöriger Batterie entwendet. Das Gerät war außerhalb der Ortschaft auf einer Schafweide abgestellt. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinwiese: 05602/93930.