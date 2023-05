Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine

TZ: Mittwoch, 03.05.2023, 13:02 Uhr

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, brannte eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine auf einem Grundstück in der Neuentaler Straße in Frielendorf-Todenhausen. Bei der Maschine handelte es sich um einen sogenannten Futter-Roboter der während des Arbeitsbetriebs in Flammen aufging.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Homberg haben ihre Tätigkeit aufgenommen und gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt der Arbeitsmaschine aus. Die Arbeitsmaschine sowie Gebäudeteile wurden durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf 300.000,- EUR.