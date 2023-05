Farbschmierereien im Bahnhof Hofgeismar

Hofgeismar (ots) – Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Hofgeismar durch

Farbschmierereien einen Sachschaden von knapp 1300 Euro angerichtet. Die

Seitenwände vom Treppenauf und -abgang wurden durch Graffiti (11qm)

verunreinigt. Festgestellt wurde der Schaden durch Mitarbeiter der Deutschen

Bahn am Dienstagnachmittag (2.5. / 13:52 Uhr).

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall oder zu

anderen Vandalismustaten im Bereich der Deutschen Bahn machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Gleisläufer bremsen Zugverkehr aus – Zeugen gesucht!

Hofgeismar (ots) – Wegen Gleisläufern kam es gestern Mittag (3.5./12:20 Uhr) zu

Verspätungen im Bahnverkehr im Bereich Hofgeismar. Drei bislang unbekannte

Frauen bewegten sich verbotenerweise im Gleisbereich zwischen der Walkmühle und

dem Bahnhof Hofgeismar. Ein Zeuge beobachtete das Trio und wählte den Notruf.

Aufgrund des Vorfalles wurde der Bereich von 12:27 Uhr bis 12:52 Uhr komplett

gesperrt.

Erhebliche Verspätungen

Durch die Streckensperrung erhielten fünf Züge insgesamt 81 Minuten Verspätung.

Eine Absuche nach den Gleisläufern blieb erfolglos.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann,

wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder

über www.bundespolizei.de zu melden.

Zivilcourage-Preis für engagierte Bürger; Verein Bürger und Polizei in Kassel verleiht zum 23. Mal die Kasseler Polizeimedaille

(Kassel) Zum 23. Mal verleiht der Verein Bürger und Polizei in Kassel zusammen mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in diesem Jahr die Kasseler Polizeimedaille an Menschen, die die Arbeit der Polizei durch ihr couragiertes Handeln unterstützt und dadurch bei der Bekämpfung von Straftaten geholfen haben. Diese mutigen Taten sind zum Teil ganz unterschiedlich. Immer aber haben diese couragierten Mitbürgerinnen und Mitbürger gehandelt und hingesehen, wo andere untätig blieben oder bewusst wegsahen. Sie sind bei Straftaten besonnen eingeschritten, haben mit wichtigen Hinweisen oder Beiträgen bei Täterfestnahmen geholfen oder die Aufklärungsarbeit unserer Polizei in anderer Form unterstützt. „Diese Menschen sind Vorbilder für uns alle“, sagt Polizeipräsident Konrad Stelzenbach. „Sie haben Zivilcourage bei beobachteten Straftaten gezeigt und ihren Möglichkeiten entsprechend besonnen und überlegt gehandelt. Das verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. Die öffentliche Auszeichnung mit der Kasseler Polizeimedaille soll das zum Ausdruck bringen“, betont der Polizeipräsident.

Acht Menschen erhalten bei Festakt die Kasseler Polizeimedaille

Insgesamt acht Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 24 bis 73 Jahren aus der Stadt Kassel (4), Vellmar (1), Borken (2) und Medebach (1) im Hochsauerlandkreis werden am Dienstag, den 9. Mai 2023, um 18.00 Uhr im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel die Ehrung aus den Händen von Polizeipräsident Konrad Stelzenbach und dem Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle entgegen nehmen können. Eine 15 Jahre alte Schülerin aus Medebach und ein 25-jähriger Mann aus Kassel, die beide ebenfalls an diesem Abend mit der „Kasseler Polizeimedaille“ ausgezeichnet werden sollten, sind leider verhindert. Beide bekommen die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt überreicht.

Die bereits zum 23. Mal stattfindende Auszeichnung für Zivilcourage und Unterstützung der Polizei mit der Kasseler Polizeimedaille findet im Rahmen eines Festaktes in den Gesellschaftsräumen des Polizeipräsidiums in Kassel statt. Zu der Veranstaltung, die musikalisch von einer Combo des Landespolizeiorchesters Hessen begleitet wird, haben außerdem zahlreiche Ehrengäste der nordhessischen Gesellschaft und der Lokalpolitik ihre Teilnahme zugesagt. Der Verein rechnet mit rund 120 Gästen.

Nach dreistem Diebstahl aus Bus: Polizei nimmt Verdächtigen bei Fahndung fest

Kassel: Schnell festgenommen werden konnte am heutigen Donnerstagmorgen ein 23-Jähriger aus Kassel nach einem dreisten Diebstahl von Wechselgeld aus einem Bus. Der junge Mann hatte um 6:30 Uhr den Nothahn an dem an der Haltestelle Rasenallee abgestellten Bus betätigt und sich so Zutritt zum Innenraum verschafft. Während er sich gerade am Wechselgeldautomaten bediente, kehrte der Busfahrer von einer kurzen Toilettenpause zurück und erwischte den Dieb. Nachdem er den ertappten Täter angesprochen hatte, rannte dieser sofort mit erbeutetem Münzgeld davon. Der Busfahrer alarmierte daraufhin die Polizei und gab eine Beschreibung des Diebes durch, dessen Spur sich an der Haltestelle Ahnatalstraße verlor. Dort war der Täter in einen anderen Linienbus eingestiegen, was ihm bei der weiteren Flucht zum Verhängnis wurde: Eine Streife des Polizeireviers Süd-West konnte den in Harleshausen abgefahrenen Bus bei der anschließenden Fahndung am Stern lokalisieren und den darinsitzenden 23-Jährigen festnehmen. Bei einer Durchsuchung des hinreichend polizeibekannten Tatverdächtigen fanden die Beamten das gestohlene Wechselgeld und stellten es sicher. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.