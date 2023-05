Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Einbrecher flüchtet – Kripo sucht Zeugen – Neu-Isenburg

(jm) Ein dunkelgekleideter Einbrecher mit kräftiger Statur flüchtete am Mittwochabend in der Stoltzestraße vom Grundstück eines Einfamilienhauses (80er-Hausnummern). Gegen 22.20 Uhr gelangte der Täter auf die Terrasse, hebelte unter anderem ein Fenster auf und verschaffte sich Zugang zum Inneren des Wohnhauses. Dort durchsuchte der Eindringling die Räumlichkeiten. Offenbar durch eine Nachbarin gestört, flüchtete der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugensuche: Taxifahrer von Fahrgast verletzt – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall zwischen einem Taxifahrer und zwei Fahrgästen, der sich am Mittwochabend in der Ostendstraße ereignet hat. Zuvor nahm der Taxifahrer gegen 19.45 Uhr die zwei Fahrgäste am Bahnhof in Langen auf und fuhr diese in die Ostendstraße/ Ecke Weilbornstraße. Dort verließ zunächst ein Fahrgast das Fahrzeug. Anschließend wollte auch der zweite Mann gehen, ohne die Fahrtkosten zu bezahlen. Als der 34-jährige Taxifahrer ihn ansprach, kam es offenbar zu einem Gerangel. Daraufhin soll der Unbekannte den 34 Jahre alten Langener zu Boden gestoßen und weiterhin körperlich angegangen haben. Hierbei erlitt der Langener Schürfwunden und Prellungen am Bein und kam im Anschluss zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der 18 bis 25 Jahre alte und etwa 1,85 Meter große Täter mit dicklicher Statur sowie dunkler Kleidung floh anschließend in unbekannte Richtung. Sein Komplize war etwa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte eine dünne Statur. Er war ebenfalls dunkel gekleidet. Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

Unfall mit gestohlenem Smart: Videoaufzeichnungen überführen 18-jährigen Tatverdächtigen / Kripo sucht Zeugen – Dietzenbach

(lei) Er soll ein Auto gestohlen haben und später damit verunfallt sein: Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Diebstahls, des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen einen 18-Jährigen, der im Anschluss an die Tat ermittelt und vorläufig festgenommen werden konnte. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte sich eine männliche Person – bekleidet mit dunklem Jogginganzug und Handschuhen – in der Nacht zu Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, auf ein Grundstück in der Grabenstraße geschlichen und aus einem offenbar unverschlossenen Auto zunächst einen Laptop sowie den Fahrzeugschlüssel eines daneben geparkten Smarts gestohlen. Mithilfe des erlangten Schlüssels fuhr der Mann kurze Zeit später mit dem blauen Fortwo Coupé davon. Das Auto mit OF-Kennzeichen konnte gegen Mittag im Bereich der Nordweststraße / Westendstraße verlassen aufgefunden werden – allerdings mit augenscheinlich frischen Unfallschäden. Wo die Schäden entstanden sind, ist noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach Auswertung von Videoaufnahmen erhärtete sich ein Verdacht gegen den 18-Jährigen, der zeitgleich von Beamten der Polizeistation Dietzenbach in der Nähe des Auffindeortes des Smarts einer Personenkontrolle unterzogen worden war. Im Zuge einer bei ihm angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde dann unter anderem der besagte Laptop aufgefunden und sichergestellt. Zu den Tatvorwürfen wollte sich der Dietzenbacher, der zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, bislang nicht äußern. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das zuständige Offenbacher Kripo-Fachkommissariat 22 bittet in dem Zusammenhang nun um weitere Zeugenhinweise, insbesondere zu möglichen Unfallorten, unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Suche nach weißem Auto nach Unfallflucht – Obertshausen

(lei) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Albert-Schweitzer-Straße 22 am Mittwochnachmittag sucht die Polizei nach einem weißen Verursacherfahrzeug, dass vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel an einem geparkten VW Kombi beschädigt hatte. Zeugen hatten im Zeitraum zwischen 17.30 und 18 Uhr einen lauten Knall gehört und dann das weiße Fahrzeug in Richtung Schubertstraße davonfahren sehen. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug mögen Zeugen bitte der Polizeistation Heusenstamm melden (06104 6908-0).

Kontrolle auf Bundesautobahn 3 – Rodgau/Weißkirchen

(cb) Am Mittwoch kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion gegen 10.40 Uhr einen Sattelzug auf der Bundesautobahn 3 in Höhe der Raststätte Weißkirchen. Der 41-jährige Fahrer war mit seinem vollbeladenen Lastkraftwagen auf dem Weg in den Irak. Bei Durchsicht der Frachtpapiere stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Ladung um 1100 kg brennbare Flüssigkeit handelt. Beim Transport von Gefahrgutstoffen sind entsprechende Warntafeln an der Zugmaschine sowie am Auflieger zwingend vorgeschrieben, diese fehlten hier gänzlich. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle wurden des weiteren mehrere Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk-und Ruhezeiten seitens des Fahrers festgestellt. Der Fahrer des Lastkraftwagens mit ausländischer Zulassung musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen. Im Nachgang dürften auf den Spediteur noch verschiedene Bußgelder von insgesamt mehreren tausend Euro zukommen. Nach Anbringung der vorgeschriebenen Warntafeln und Einholung einer schriftlichen Weisung konnte der Lastkraftwagen seine Fahrt in den Irak fortsetzen.

Bereich Main-Kinzig

Langfinger lässt offensichtlich Drogen am Tatort zurück – Zeugen gesucht! – Hanau

(cb) Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit dunklem Teint, dunklem Vollbart und zwei leeren Flaschen in der Hand hat am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Menzelstraße (20er-Hausnummern) in Hanau einen Diebstahl begangen haben. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt auf das Grundstück des Geschädigten und begab sich zur dortigen Terrasse. Auf dem Terrassentisch war ein Laptop abgestellt. Diesen sowie zwei Zigarettenpackungen nahm der Dieb an sich und flüchtete vom Tatort. Bei der Tatausführung hinterließ der Täter neben zahlreiche Spuren offensichtlich auch seine Betäubungsmittel am Geschehensort. Zeugen beobachteten den Mann, wie er den Tatort verließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.