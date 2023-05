Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Versuchter Raub durch Gruppe,

Neu-Anspach, Anspach, Graf-von-Galen-Weg, Mittwoch, 03.05.2023, 22:20 Uhr

(he) Gestern Abend kam es in der Graf-von-Galen-Weg in Anspach seitens einer Gruppe zu einem Übergriff auf einen 18-Jährigen, bei dem dieser durch den Einsatz eines Pfeffersprays verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 22:20 Uhr vom Bahnhof in Neu-Anspach kommend in der Graf-von-Galen-Weg unterwegs, als er plötzlich von hinten festgehalten und mit Pfefferspray besprüht wurde. Zeitgleich versuchte man den mitgeführten Rucksack des Angegriffenen zu entreißen, was jedoch misslang. Anschließend flüchtete die sechs- bis achtköpfige Gruppe in verschiedenen Richtungen. Den Angaben des Geschädigten zufolge sei ihm die Gruppe schon vom Bahnhof aus gefolgt. Ein Gruppenmitglied sei weiblich gewesen. Die Personen seien 16-18 Jahre alt gewesen, zumeist dunkel gekleidet. Die Person mit dem Pfefferspray habe eine dunkle Sturmhaube getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Während Personenkontrollen Vergehen festgestellt, Neu-Anspach, Anspach, Mittwoch, 03.05.2023, 23:40 Uhr – 23:50 Uhr

(he) Nachdem es am Mittwochabend in Anspach zu einem versuchten Raub gekommen war, fahndeten Polizeikräfte nach den möglichen Tätern. Im Rahmen der in diesem Zusammenhang durchgeführten Personenkontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten zwei weitere Verstöße fest. Ein 26-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis fiel den Beamten auf, weil es in seiner Umgebung stark nach Marihuana roch. Darauf angesprochen, übergab er den Kontrollkräften einen mit Marihuana gefüllten Beutel. Bei ihm selbst ergaben sich Anzeichen, dass er zuvor entsprechende Drogen konsumiert haben könnte. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf eine Polizeidienststelle gebracht. Kurz zuvor war den Einsatzkräften während der Kontrolle von drei Personen aufgefallen, dass ein 19-Jähriger währenddessen versuchte ein mitgeführtes Springmesser vor der Polizei zu verstecken. Dieses konnte jedoch aufgefunden und dem jungen Mann zugeordnet werden. Auch in diesem Fall wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Seniorin von Trickdieben bestohlen,

Bad Homburg, Leopoldsweg, Dienstag, 02.05.2023, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(he)Mutmaßlich am Dienstagabend wurde eine Seniorin aus dem Leopoldsweg in Bad Homburg zum Opfer von Trickdieben, welche aus dem Haus der Dame Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten. Unter dem Eindruck einer vorgegaukelten Geschichte, dass man sich doch „aus alten Tagen kenne“, ließ die lebensältere Hausbesitzerin, mutmaßlich am Vergangenen Dienstagnachmittag, einen Fremden in ihr Haus. Dieser unterhielt sich dann mit dem Opfer auf der Terrasse, während ein zweiter Täter unbemerkt das Haus betrat und den Schmuck entwendete. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass zur Tatvorbereitung im Vorfeld telefonischer Kontakt mit dem ausgesuchten Opfer aufgenommen wurde und es circa zwei Wochen vor der Tat schon ein persönliches Treffen zwischen der Dame und dem Täter im Schlosspark Bad Homburg gab. Der Täter sei 30-40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und habe einen großen Kopf. Er trage kurze, hellbraune Haare und sei mit einem dunklen Pullover sowie einer blauen Jeans bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Leopoldsweg gemacht oder kennt eine Person mit diesem Aussehen?

Einbruch in Einfamilienhaus,

Friedrichsdorf, Seulbberg, Eppsteiner Straße, Dienstag, 02.05.2023, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 03.05.2023, 01:00 Uhr

(he) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in Friedrichsdorf, Seulberg gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Ob solches gefunden und entwendet wurde steht noch nicht fest. Der oder die Täter schoben auf der Rückseite des in der Eppsteiner Straße gelegenen Hauses einen Rollladen hoch und öffneten anschließend gewaltsam das dahinterliegende Fenster. Anschließend wurden die Innenräume durchsucht. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Mit Teleskopschlagstock und Sturmhaube unterwegs, Oberursel, Bommersheim, Zeilweg, Donnerstag, 04.05.2023, 01:30 Uhr

(he)Die Polizei Oberursel kontrollierte in der vergangenen Nacht einen Pkw-Fahrer, der gleich mehrere Dinge dabeihatte, welche in einem Pkw eigentlich nichts zu suchen haben. Der 23-jährige Frankfurter hatte in seiner Mittelkonsole zugriffsbereit ein Reizstoffsprühgerät liegen. Bei einer genaueren Nachschau entdeckte die Streife dort auch noch etwas Haschisch. Damit nicht genug, fanden die Einsatzkräfte weiterhin einen Teleskopschlagstock und im Kofferraum des Mercedes Sturmhauben. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

E-Roller gestohlen,

Bahnhof Neu-Anspach, Mittwoch, 03.05.2023, 10:20 Uhr bis 23:00 Uhr

(he)Gestern entwendete ein unbekannter Täter am Bahnhof Neu Anspach einen mit zwei Schlössern gesicherten E-Roller im Wert von 430 Euro. Der Besitzer stellte den Roller gegen 10:20 Uhr auf dem Abstellplatz für Fahrräder ab und sicherte es doppelt. Trotzdem war der Roller bei seiner Rückkehr um 23:00 Uhr verschwunden. Es handelte sich um einen blauen Roller der Marke SoFlow mit dem Kennzeichen 222 GTF. Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06081) 9208-0 um Hinweise.

Verkehrsunfall beim Abbiegen,

Königstein, B455, Mittwoch, 03.05.2023, 13:45 Uhr

(he)Gestern kam es auf der B455 bei Königstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 20.000 Euro entstand. Gegen 13:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Renault-Fahrer die B455 aus Richtung Oberursel in Richtung Königstein. Zeitgleich war ein 75-Jähriger, ebenfalls in einem Renault, in entgegengesetzter Richtung auf der Bundesstraße unterwegs. Der 62-Jährige beabsichtigte bei grüner Ampel an dem entsprechenden Abzweig nach links in die Königsteiner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw des entgegenkommenden 75-Jährigen, welcher bei ebenfalls grüner Ampel vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision, bei der die Beifahrerin des Unfallverursachers leichtverletzt wurde. Es erfolgte ein ambulante Untersuchung vor Ort.