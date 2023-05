Raub am Busbahnhof,

Weilburg, Bahnhofstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 17:45 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag sind zwei Jugendliche am Weilburger Busbahnhof angegriffen, geschlagen und beraubt worden. Die Jugendlichen hatten sich nachmittags am Busbahnhof aufgehalten, als sie von drei männlichen Tätern angegriffen worden sein sollen. Die 16 bis 19 Jahre alten Täter hätten direkt Streit angefangen und wären handgreiflich geworden. Sie sollen die Jugendlichen geschlagen, gebissen, gewürgt und getreten haben. Außerdem forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen. Als die Jugendlichen sich gegen den Angriff und den Raub zu wehren versuchten, soll noch mehr Gewalt angewendet worden sein. Letztendlich verschwanden die Räuber mit den Wertgegenständen und dem Bargeld der Jugendlichen. Zudem wurde einem der Jugendlichen noch mit dem Tode gedroht. Beide Angegriffenen mussten ihre Verletzungen im Anschluss ärztlich behandeln lassen. Im Nachgang konnte einer der Täter vorläufig festgenommen und die weiteren identifiziert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die polizeibekannten Räuber und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat die Auseinandersetzung am Bahnhof beobachtet?

Autofahrer wird handgreiflich,

Mengerskirchen-Probbach, Landesstraße 3281, Mittwoch, 03.05.2023, 15:55 Uhr

(wie) Auf einer Landstraße bei Probbach ist am Mittwochnachmittag ein aggressiver Autofahrer handgreiflich geworden. Ein 37-Jähriger befuhr mit einem Motorrad die L 3281 bei Mengerskirchen, mit auf dem Kraftrad saß eine 23-Jährige. Während der Fahrt fuhr ein 55-Jähriger mit einem schwarzen Mercedes plötzlich sehr dicht auf und blieb so über eine Strecke nah hinter dem Motorrad. Zwischen Winkels und Probbach überholte der Mercedes und bremste das Motorrad aus. Wenig später nötigte der 55-Jährige den 37-Jährigen zum Anhalten. Bei dem folgenden Streitgespräch griff der 55-Jährige in den Helm des Motorradfahrers und stieß diesen gegen das Motorrad, sodass dieses mitsamt der Sozia umfiel. Anschließend fuhr der Angreifer weiter und konnte noch beobachtet werden, wie er an seiner Wohnanschrift anhielt und aus dem Fahrzeug stieg. Hinweise und Zeugenaussagen zu dem Angriff erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

Versuchter Einbruch in Schule,

Limburg, Gartenstraße, Freitag, 28.04.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 12:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag bis Dienstag versucht in eine Schule in Limburg einzubrechen. Der Hausmeister der Schule in der Gartenstraße entdeckte gegen Mittag Aufbruchspuren an einer Tür und rief die Polizei. Unbekannte hatten offenbar versucht eine Zugangstür des Gebäudes aufzubrechen, was aber misslang. Somit gelangten die Einbrecher nicht in die Schule, hinterließen aber einen Sachen in Höhe von circa 3.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Schlägerei am Brunnen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 03.05.2023, 19:55 Uhr

(wie) Am Mittwochabend haben sich mehrere Personen im Bereich des Brunnens am Bahnhofsplatz in Limburg geschlagen. Zeugen verständigten gegen 19:55 Uhr die Polizei, da sie eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Brunnen beobachtet hatten. Streifen der Bundes- und der Landespolizei eilten zum Bahnhofsplatz, die Schlägerei war beim Eintreffen der Beamten jedoch schon beendet. Zeugen konnten der Polizei berichten, dass es zu Ärger zwischen betrunkenen Personen am Brunnen gekommen war. Als schließlich ein blauer Fiat am Brunnen vorfuhr und einer der Beteiligten in das Auto einsteigen wollte, kam es zu der Schlägerei. Mehrere Personen schlugen dabei aufeinander ein und auch der Fiat wurde beschädigt. Anschließend entfernten sich alle Beteiligten in verschiedene Richtungen. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnten zwei der Beteiligten angehalten und kontrolliert werden. So konnte die Identität der Schläger ermittelt werden, die weiteren Umstände klärt nun die Ermittlungsgruppe der Polizei in Limburg. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Motorroller aus Hof gestohlen,

Limburg an der Lahn, Brünner Straße, Mittwoch, 03.05.2023, 22:10 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)In Limburg haben am späten Mittwochabend Diebe einen Motorroller mitgehen lassen. Den weißen Roller der Marke „MBK“ entwendeten die Unbekannten im Zeitraum von 22:10 Uhr bis 22:30 Uhr aus einem Hof in der Brünner Straße. Zuletzt war das Gefährt im Wert von knapp 2.000 Euro mit dem Versicherungskennzeichen „340 UNK“ versehen gewesen.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Lkw mit Stein und Flasche beschädigt, Limburg an der Lahn, Im Großen Rohr, Mittwoch, 03.05.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 02:40 Uhr

(fh)In Limburg wurde in der Nacht zum Donnerstag ein abgestellter Lkw von bislang Unbekannten beschädigt. Mutmaßlich zur Nachtzeit näherte sich der unbekannte Täter der in der Straße „Im Großen Rohr“ abgestellten roten Sattelzugmaschine und warf sowohl eine Glasflasche, als auch einen Stein gegen die Windschutzscheibe. Nachdem er den rund 2.000 Euro teuren Sachschaden verursacht hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Angebranntes Essen führt zu Einsatz und verletzten Rettungskräften, Limburg, Diezer Straße, Mittwoch, 03.05.2023, 11:30 Uhr

(wie) In einer Wohnung in Limburg sorgte angebranntes Essen für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr, zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Die Rettungsgeräte wurden in die Diezer Straße gerufen, da dort ein Feuermelder in einer Wohnung ausgelöst hatte und Alarm gab. Da niemand die Tür öffnete, wurde die Wohnung von der Polizei geöffnet und zusammen mit der Feuerwehr betreten. Der Brandherd wurde in der Küche ausgemacht und das angebrannte Essen schnell von der Feuerwehr gelöscht und ins Freie gebracht. Bei der Absuche der Wohnung nach hilfsbedürftigen Personen atmeten die Polizeibeamten den Rauch ein und wurden dabei leicht verletzt. Nach Lüftung der Wohnung konnte der Einsatz beendet werden, da sich beim Brand keine Personen darin aufgehalten hatten.

Bei Abbiegeunfall verletzt,

Villmar-Aumenau, Landesstraße 3063, Mittwoch, 03.05.2023, 13:20 Uhr

(wie) Am Mittwoch wurde eine Frau bei einem Abbiegeunfall bei Aumenau verletzt. Eine 78-Jährige befuhr mit einem VW die L 3063 von Aumenau in Richtung Villmar. An der Abfahrt zur K 468 nach Münster bog die Frau nach links ab, ohne dabei auf die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mini zu achten, der von einer 18-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei der die 18-Jährige verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8.000 EUR.

Kind bei Unfall verletzt,

Weilmünster, Weilstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 17:20 Uhr

(wie) Ein Kind wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Weilmünster verletzt. Der zehnjährige Junge war mit einem Fahrrad auf dem Gelände der Grundschule unterwegs und fuhr nach einer Zeugenaussage plötzlich auf die Weilstraße. Hierbei stieß er gegen den dort fahrenden BMW eines 34-Jährigen und stürzte zu Boden. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf circa 850 EUR.