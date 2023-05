Main-Taunus: Die Polizei-News

Trickdiebe unterwegs in Bus und auf dem Dach!, Eschborn, Buslinie in Richtung Schwalbach, 02.05.2023, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, Hofheim, Schloßstraße, 13:45 Uhr

(da)Eine 58-jährige Eschbornerin wurde am Mittwochmittag Opfer eines Taschendiebes. Die Geschädigte fuhr mit dem Bus in Richtung Schwalbach, als ihr ein bisher unbekannter Mann einen Kosmetikbeutel samt diverser Ausweisdokumente aus ihrer Einkaufstasche entwendete. Im Nachgang konnte die Dame die Tat auf den Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr eingrenzen und den Dieb beschreiben. Dieser war 40-50 Jahre alt, ca. 180cm groß, hatte graue Haare, trug eine Brille und verfügte grundsätzlich über ein gepflegtes Äußeres. Einen Trickdiebstahl anderer Art musste ein 84-jähriger Hofheimer erfahren. Dieser nahm das Angebot von Handwerkern dankend an, als diese bei ihm klingelten und seine Dachrinne reparieren wollten. Schlussendlich wurde die 10m lange Dachrinne aus Kuper jedoch nicht repariert, sondern komplett entwendet. Der Wert der Beute wird auf 300EUR geschätzt. Noch ärgerlicher für den Hausbewohner: Bei ihrer „Reparatur“ hinterließen die falschen Handwerker einen Sachschaden am Haus in Höhe von ca. 1.000EUR. Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Schockanruf bringt Frau um fünfstelligen Geldbetrag, Liederbach, 03.05.2023 14:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde eine 64-jährige Liederbacherin Opfer eines Schockanrufs. Unter dem Vorwand, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt und dabei eine Person tödlich verletzt, riefen vermeintliche Polizeibeamte gegen 14:30 Uhr bei der Dame an. Durch ihre perfide, aber dennoch professionelle Vorgehensweise gelang es den Betrügern die sichtlich schockierte Frau drei Stunden lang am Telefon zu halten. In diesem Telefonat kamen der vermeintliche Sohn, ein Polizeibeamter und sogar ein Staatsanwalt zu Wort, die die Liederbacherin so sehr unter Druck setzten, dass sie sich schlussendlich bereit erklärte, eine fünfstellige „Kaution“ zu zahlen. Hierzu wurde eine Geldübergabe im Ahornweg vereinbart, die sodann auch erfolgte. Hier übergab sie das Geld an einen Mann im Alter von 25-35 Jahren. Er war ca. 180cm groß, trug eine hellblaue Jeans, dunkelgraues Sweatshirt, Sonnenbrille sowie ein graues Basecap. Leider fiel der Geschädigten erst danach auf, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Wer hat die beschriebene Person am Mittwoch gesehen oder kann sonstige Hinweise zur Ergreifung der Täter geben?

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Einbruch in Hotelgebäude,

Eschborn, Frankfurter Straße, 02.05.2023, 19:00 Uhr bis 03.05.2023, 08:00 Uhr

(da)Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in ein Eschborner Hotelgebäude ein und entwendeten Werkzeug. Das Hotelgebäude in der Frankfurter Straße befindet sich derzeit in einer Umbauphase und ist somit für Besuchende geschlossen. Dies nutzten die Einbrechenden aus und verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Hier entwendeten sie bei ihrer Diebestour Werkzeug in Höhe von ca. 150EUR. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Katalysatoren im Fokus von Autodieben, Bad Soden, Hunsrückstraße, 26.04.2023, 21:30 Uhr bis 02.05.2023, 21:00 Uhr, Liederbach, Am Wehr, 31.10.2022 bis 03.05.2023

(da)Gleich zweimal sind in den vergangenen Tagen Diebstähle von Katalysatoren angezeigt worden. In Bad Soden musste der Halter eines blauen VW-Jetta feststellen, dass die Diebe sich im Zeitraum von Mittwoch auf Dienstag an seinem PKW in der Hunsrückstraße zu schaffen gemacht hatten. Die bisher Unbekannten verzogen bei ihren Diebstahlversuchen den Rahmen des Fahrzeugs, jedoch gelang es ihnen nicht, den Katalysator auszubauen. In Liederbach waren die Autodiebe erfolgreicher. Hier entwendeten sie in der Straße „Am Wehr“ den Katalysator eines blauen BMW Cabrio. Da das Fahrzeug nicht regelmäßig genutzt wird, kann der Halter in diesem Fall den Tatzeitraum nur sehr weitläufig einschätzen. Somit ist von einem Zeitraum vom 31.10.2022 bis 03.05.2023 auszugehen. Durch diese rabiate Vorgehensweise der Unbekannten entstand in beiden Fällen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Sachbeschädigungen an PKW in Sulzbach und Kriftel, Sulzbach, Schwalbacher Straße, 01.05.2023, 07:00 Uhr bis 03.05.2023, 13:30 Uhr

(da)Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Montag auf Mittwoch einen weißen VW Arteon in Sulzbach. Dieser parkte im angegebenen Zeitraum in der Schwalbacher Straße, als die Täterinnen oder Täter mittels eines spitzen Gegenstands die Beifahrerseite derart beschädigten, dass ein Sachschaden in Höhe von über 2.000EUR. Da bisher keinerlei Hinweise auf die Verursachenden vorliegen, bittet die Polizeistation Eschborn unter 06196 / 9695-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Drei Verkehrsunfallfluchten an geparkten PKW im Kreis, Eschborn, Bahnhof Eschborn-Süd, 03.05.2023, 10:20 Uhr bis 14:20 Uhr, Eschborn, Am Stadtpfad, 03.05.2023, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, Eppstein-Vockenhausen, Hauptstraße, 03.05.2023, 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es zu drei Verkehrsunfallfluchten im Main-Taunus-Kreis, bei denen jeweils höhere Sachschäden entstanden. Am Bahnhof Eschborn-Süd beschädigte eine bisher unbekannte Person den weißen Mitsubishi ASX einer Schwalbacherin. Diese hatte ihren PKW im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 14:20 Uhr am dortigen Park & Ride Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr musste sie an diesem nun diversen Dellen und Kratzer an der Front sowie am rechten Radkasten feststellen. Der Schaden wird hier auf ca. 2.500EUR geschätzt. Ähnlich erging es der Halterin eines blauen Hyundai i30. Diese musste an ihrem „Am Stadtpfad“ geparkten PKW diverse Kratzer und Dellen an der rechten, hinteren Fahrzeugseite feststellen. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 1500EUR. Die dritte Verkehrsunfallflucht ereignete sich auf einem größeren Parkplatz in der Hauptstraße in Eppstein-Vockenhausen. Hier musste der Halter eines schwarzen Audi A6 Avant Kratzer an beiden Türen der Fahrerseite seines geparkten PKW feststellen, dessen Schaden schätzungsweise 2.000EUR beträgt. In allen Fällen gibt es derzeit keine Hinweise auf die verursachenden Personen. Somit werden Zeuginnen und Zeugen der Unfälle gebeten, sich unter 06192 / 2079-0 beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden.