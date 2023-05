Neustadt: Fahrzeug auf Dach gelandet

Neustadt an der Weinstraße – Am frühen Mittwochabend (03.05.2023) befuhr eine VW-Touran Fahrerin die Landstraße 516 von Neustadt in Fahrtrichtung Maikammer. Kurz vor einem Fliesenhandelsunternehmen kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam zwischen dem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg und der Landstraße auf dem Dach zum Liegen.

Mit Hilfe von Ersthelfern konnte die Fahrerin, welche sich allein in ihrem Fahrzeug befand, das Unfallfahrzeug verlassen. Dabei zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam nach der medizinischen Erstversorgung vom Notarzt mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, hierzu wurde die Landstraße halbseitig gesperrt. Gleichzeitig stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und kontrollierten den PKW auf eventuell austretende Betriebsstoffe. Um dem Abschleppdienst das Bergen des Unfallfahrzeugs zu erleichtern, stellte die Feuerwehr das Fahrzeug mittels Seilwinde wieder auf die Räder. Hierzu kam der Rüstwagen aus der Stadtmitte zum Einsatz.

Während des Aufrichtens des VW und der anschließenden Bergung durch den Abschleppdienst musste die Landstraße zwischen dem „Hambacher Kreuz“ und der Abfahrt „Im Johanniskirchel“ komplett gesperrt werden. Für die Begutachtung des beschädigten Seitenstreifens ließ der Einsatzleiter die Straßenmeisterei nachfordern. Über die Unfallursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) brauchten vor Ort nicht mehr tätig werden.

Im Einsatz standen die Polizei mit zwei Funkstreifenwagenbesatzungen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug, der Abschleppdienst mit zwei Bergefahrzeugen und die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften.