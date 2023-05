Nötigung beim Überholen

Venningen (ots) – Gestern am späten Nachmittag (03.05., gegen 17:30h) wollte ein Transporter auf der K6 von Venningen in Richtung Freimersheim einen langsam fahrenden PKW überholen. Als der Transporter zum Überholen ansetzte, beschleunigte der PKW plötzlich, so dass der Überholvorgang durch den Transporter abgebrochen werden musste.

In Anschluss bremste der PKW wieder stark ab. Als der Transporter erneut versuchte den PKW zu überholen, wiederholte sich das Manöver noch einmal. Zeugen des Vorganges werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550 zu melden.

Nötigung und Beleidigung

A65 (Insheim) (ots) – Gestern, 03.05., gegen 14:00 Uhr, fuhr auf der A65 von Kandel in Richtung Ludwigshafen, Höhe Insheim, ein Transporter sehr dicht einem PKW auf der linken Fahrspur auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Als der PKW auf die rechte Fahrspur gewechselt war, zeigte der PKW-Fahrer den Mittelfinger und zog ebenfalls auf die rechte Fahrspur und bremste seinen Transporter ab.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste auch der Pkw stark abbremsen. Zeugen des Geschehens können sich bei der PI Edenkoben unter Tel. 06323 9550 melden.

Diebstahl von Absperrmaterial

Barbelroth (ots) – In der Nacht zum 1.Mai wurden an einer Baustelle in der Schützenstraße zwei Absperrgitter und vier Barken entwendet worden. Baustelle war somit nicht abgesichert und stellte eine erhebliche Unfallgefahr da. In der Kirchstraße wurden ein Absperrgitter, eine Barke und ein Halteverbotsschild und eine Barke entwendet.

Zu beiden Fälle werden Zeugen gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis

Edenkoben (ots) – Passanten meldeten gestern Nachmittag (01.05.2023, 16.30 Uhr) drei Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren an den Bahngleisen in den Seewiesen. Vor Ort gaben sie an, dass sie für einen „Tik-Tok“-Kanal Videos von vorbeifahrenden Zügen fertigen wollten. Den Kindern wurden die Gefahren aufgezeigt. Zudem wurden die Eltern verständigt.

Die Polizei warnt vor sog. Tik-Tok-Challenges. Über die medienwirksamen, mitunter sehr gefährlichen Mutproben sollten Eltern ihre Kinder entsprechend aufklären.

Verkehrskontrolle mit Drogenfund

Münchweiler am Klingbach (ots) – Am 01.05.2023 gegen 17:20Uhr, wurde in Münchweiler am Klingbach, der Fahrer eines Wohnmobils einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bei dem 56-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Im Fahrzeug wurden noch kleine Behältnisse mit Betäubungsmittel sichergestellt.