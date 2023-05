Motorradunfall in der Gaustraße

Mainz-Altstadt (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am 04.05.23 gegen 15:30 Uhr in der Gaustraße in Mainz ein Motorradfahrer und zog sich hierbei Verletzungen zu. Hierbei kam es zu keinem Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Gaustraße war für etwa 20 Minuten vollständig gesperrt.

Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich, wobei der ÖPNV besonders betroffen war. Ab etwa 16:30 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz (ots) – Gestern Morgen gegen 08:34 Uhr missachtete ein 40-jähriger Mainzer Autofahrer beim Verlassen einer Tiefgarage die Vorfahrt einer 45-jährigen Radfahrerin aus Mainz. Diese stürzte zu Boden und wurde hierbei verletzt.

Die 45-jährige Mainzerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Unteren Zahlbacher Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Als der 40-jährige Mainzer mit seinem Auto aus der Tiefgarage herausfuhr, musste die Radfahrerin stark bremsen und stürzte hierdurch zu Boden. In Folge des Sturzes klagte die Radfahrerin über Schmerzen an der Schulter und wurde medizinisch versorgt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Klein-Winternheim (ots) – Am 03.05.2023 gegen 16:45 Uhr kam es auf der K51 im Gewerbegebiet Klein-Winternheim zu einem Verkehrsunfall bei welchem der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der 57-jährige Fahrer aus dem Raum Trier wollte mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Mainz-Marienborn abbiegen und übersah hierbei einen

entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigen 20-jährigen Mainzer.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart stark beschädigt, dass die Airbags

auslösten und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der vorfahrtsberechtigte Mainzer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit der Entziehung der Fahrerlaubnis, sowie einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss und Fahrersitz-Wechsel

Bingen (ots) – 04.05., Kempter Weg, 01:08 Uhr – Bei einer nächtlichen Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen männlichen PKW-Fahrer aufmerksam, der in Richtung A60 fuhr. Bei der folgenden Kontrolle saß auf dem Fahrersitz nun plötzlich eine blonde Frau, der Mann auf dem Beifahrersitz. Keiner der Insassen konnte einen Führerschein aushändigen, dafür aber kam den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen.

Auf Nachfrage leugneten beide den Fahrerwechsel. Bei dem Mann ergab sich ein Alkoholwert in Höhe von 1,12 Promille. Da die Frau plötzlich über einen Asthma-Anfall klagte, orderten die Beamten einen Rettungswagen. Bei der Suche nach dem Führerschein fanden die Polizisten in der Jacke der Frau eine Metalldose mit grünen pflanzlichen Anhaftungen. Im Handschuhfach außerdem eine Pipettendose mit weißen Pulveranhaftungen. Beides wurde sichergestellt.

Der Mann wurde zwecks Blutprobe zur hiesigen Dienststelle gebracht.

Die Beifahrerin kam zur weiteren Behandlung und ebenfalls Blutprobe in ein Krankenhaus.