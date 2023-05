Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Betrugsversuch durch Schockanruf

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Zu einem Betrugsversuch mit einem sog. Schockanruf kam es am gestrigen Mittwochnachmittag. Die Anruferin gab sich gegenüber einer 65-jährigen Frau aus Flörsheim-Dalsheim als Polizeibeamtin aus. Sie behauptete, dass die Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Frau getötet habe. Daher sei nun eine Kaution in Höhe von 87.000 Euro fällig. Die 65-Jährige wurde stutzig und

rief ihre Tochter an, sodass der Betrugsversuch glücklicherweise rechtzeitig aufflog.

Denken Sie daran:

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

In PKW mit Schlangenlinien über die Autobahn

A 61/Rheinhessen (ots) – Einen PKW, der in Schlangenlinien geführt wurde, meldeten Zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 1.5.2023 gegen 17:50 Uhr. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug dann auch auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor dem Nahtaldreieck antreffen und zum Autohof ziehen.

Bei der Kontrolle des 33-Jährigen Fahrers stellten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,6 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 33-Jährige muss nun mindestens mit einer Strafanzeige, einer Geldstrafe und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim