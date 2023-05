Geschlagen und getreten

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend einen 69-Jährigen geschlagen und getreten. Der 69-Jährige war gegen 19 Uhr auf dem Stiftsplatz unterwegs und sammelte Pfandflaschen ein. Ein Mann kam auf ihn zu und versuchte, ihm die Tüte mit den Flaschen wegzunehmen. Als der 69-Jährige die Tüte festhielt, ging der Unbekannte auf ihn los, schlug ihn mehrfach und trat ihm gegen das Knie.

Daraufhin fiel der Senior hin und brach sich das Handgelenk. Der Angreifer verschwand in unbekannte Richtung.

Das Opfer beschrieb den Schläger als etwa 25-30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der Mann habe eine breite Statur. Er sei mit einer dunklen Hose und einer dunklen Kapuzenweste bekleidet gewesen. Die Kapuze hatte er über seinen Kopf gezogen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Baum umgenietet

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines beschädigten Baumes ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Gesucht werden Hinweise auf den Verursacher, der auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Merkurstraße einen Baum „umgenietet“ hat. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, über eine bepflanzte Insel und stieß dort mit dem Baum zusammen.

Der Baum knickte ab. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in

Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Einbruch in Arztpraxen

Ramstein-Miesenbach (ots) – Bargeld und mehrere Blanko-Rezepte erbeutet ein bisher unbekannter Täter durch den Einbruch in zwei Arztpraxen in der Straße „Am Stutzenwald“. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 02. auf den 03. Mai, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr. Der Täter hebelte hierzu die jeweiligen Eingangstüren auf und suchte im Innern zielgerichtet nach Geldkassetten.

Hinweise zum Täter oder zur Tat nehmen die Beamten der PI Landstuhl unter der

Telefonnummer 06371 805-0 entgegen.|pilan gräber

Fußstreife in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Nachdem bei der Polizei mehrere Hinweise eingegangen waren, dass sich in der Fußgängerzone vermehrt aufdringliche Bettler aufhalten, hat eine Dienstgruppe des Altstadtreviers am Mittwoch in der Lauterer Innenstadt kontrolliert.

In der Zeit von 14 bis 18 Uhr überprüften die zivil gekleideten Polizisten insgesamt 28 Personen. Dabei trafen die Polizeibeamten lediglich auf eine Person, die sie beim bußgeldbewährten Betteln beobachteten. Die Ordnungsbehörde wurde hinzugerufen. und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 42-Jährigen ein. |elz

Kabel von Baustelle gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Kabel haben Diebe über das verlängerte Wochenende hinweg von einer Baustelle in der Mennonitenstraße gestohlen. Irgendwann zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, verschafften sich die Unbekannten über den Bauzaun Zutritt zu der Baustelle und entwendeten mehrere Kabel im Wert von circa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der Polizei am Mittwoch aus der Gottfried-Keller-Straße gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter an einem VW Passat zu schaffen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, öffneten sie den Pkw auf noch ungeklärte Weise und entwendeten einen Geldbeutel, sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag.

In der Geldbörse befanden sich unter anderem weiteres Bargeld sowie Personalausweis, Führerschein und mehrere Bankkarten. Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Carl-Euler-Straße gemeldet worden. Hier wurde ein grauer BMW beschädigt. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Der Halter hatte den BMW gegen 15:30 Uhr am Straßenrand abgestellt.

Als er eine viertel Stunde später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen seinen Pkw gestoßen. Zeugen, die gesehen haben, wer den BMW touchierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |elz

Achtung, Schockanrufe! Betrüger gaukeln Unfall vor

Kaiserslautern (ots) – Aktuell treiben Telefonbetrüger wieder ihr Unwesen. Die Polizei erreichen derzeit (04.05.2023) zahlreiche Mitteilungen aus Stadt und Kreis, Bürgerinnen und Bürger teilen den Beamten mit, dass sie von einer Unbekannten angerufen wurden. Die Frau gibt sich am Telefon als Polizistin aus und versucht ihren Opfern weiszumachen, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verschuldet habe.

Für die Aussetzung eines angeblichen Haftbefehls fordern die Betrüger eine Kaution. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufe ein! Legen Sie einfach auf! Und: Übergeben Sie niemals Geld an Fremde! Die Betrüger sind einfallsreich, mal geben sie sich als Polizisten, Staatsanwälte, Bankangestellte oder sonstige Amtspersonen aus. Aufgepasst, wenn es beispielsweise der angebliche Enkel oder die Tochter ist.

Fragen Sie die Person doch einfach mal nach ihrem Geburtsdatum. Im Zweifel nehmen Sie über die bisher bekannte Telefonnummer Kontakt mit Ihren Angehörigen auf, um den geschilderten Sachverhalt zu überprüfen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Aktuelle Fahndung – Unfall mit Verletzten – Lkw-Fahrer flüchtig

Hochspeyer (ots) – Die Bundesstraße 37 ist zur Stunde zwischen Hochspeyer und Frankenstein wegen eines schweren Unfalls gesperrt. Drei Menschen wurden verletzt, zum Teil schwer. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher.

Der Mann ist etwa 50 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß. Er hat eine Halbglatze und ist von

kräftiger Statur.

Der Lkw-Fahrer flüchtete nach einem Zusammenstoß im Gegenverkehr von der Unfallstelle. Er ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Die Polizei bittet darum, keine Anhalter mitzunehmen. Sollten Ihnen Personen auffallen, informieren Sie bitte umgehend die Beamten unter der Telefonnummer 0631 36142110. |erf