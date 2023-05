Karambolage auf der Kurt-Schumacher-Brücke

Mannheim (ots) – Weil ein 27-jähriger Renault-Fahrer trotz durchgezogener Linie die Spur wechselte, kam es am Mittwoch, kurz nach 21:30 Uhr, auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. Dabei hielt der Renault-Fahrer, der in Richtung Mannheim fuhr, keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden BWM und stieß mit diesem zusammen.

Zwei weitere Autos, ein Hyundai und ein weiterer BMW, fuhren dann auf den verunfallten Renault auf. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Verletzt wurde bei der Karambolage niemand. Allerdings wurde ein Kleinkind, welche sich im Hyundai befunden hatte, vorsorglich zusammen mit seiner Mutter zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung auf.

Wertvolle Uhr nach Ablenkungsmanöver entwendet

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr, wurde einem 76-Jährigen von bisher zwei unbekannten Täterinnen im Hans-Sachs-Ring eine hochwertige Uhr im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet. Die Täterinnen sprachen den in seinem Fahrzeug sitzenden 76-Jährigen zunächst an, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Hierbei beugten sich die Frauen in das Fahrzeug des Mannes.

Kurz danach ergriffen die Täterinnen die am Handgelenk befindliche Uhr des 76-Jährigen und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

ca. 18-20 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur und waren mit hellen Hosen bekleidet.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621 / 174-3310, in Verbindung zu setzen.

Fußgängerin bei Rot über die Ampel und von Auto erfasst – PM 1

Mannheim (ots) – Auf Höhe der Haltestelle neuer Messplatz überquerte nach ersten

Erkenntnissen gegen 14:30 Uhr ein 10-jähriges Kind bei Rot die Waldhofstraße und

wurde dabei von einem Fahrzeug erfasst. Das Kind wird derzeit medizinisch

betreut. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Waldhofstraße gesperrt werden.

In Supermarkt eingebrochen und Tresor aufgeflext – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täter brach vom 29.04.bis 02.05. in einen Supermarkt in der Waldhofstraße in der Neckarstadt ein. Mittels schweren Geräts verschafften sie sich Zugang ins Gebäudeinnere ohne einen Alarm auszulösen. Anschließend öffneten sie unter Zuhilfenahme eines Trennschleifers den Tresor und entwendete mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu ungewöhnlichem Lärm von schwerem Werkzeug im Bereich der Waldhofstraße im oben genannten Zeitraum, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel. 0621/174-4444, zu melden.

Unfall zwischen PKW und Radfahrer – PM Nr.2

Mannheim (ots) – Am Morgen kam es gegen 08 Uhr auf der B44 in Mannheim im Bereich Schienenstr./Jakob-Faulhaber-Str. zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach aktuellen Kenntnisstand übersah der PKW den auf dem Radweg befindlichen

Fahrradfahrer beim abbiegen.

Durch den Unfall wurde der Radfahrer im Bereich der Beine schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle ist wieder freigegeben