Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Am Mittwochmittag, gegen 12:45 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer/eine unbekannte Fahrerin eines schwarzen Daimler-Benz einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad-Fahrer und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle in Richtung Heidelberg. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Benz-Fahrer/ eine Benz-Fahrerin den 58-jährigen Motorradfahrer in einem Kreisverkehr auf der K4155.

Während des Überholvorgangs touchierte der Daimler mit seinem rechte Hinterreifen die

seitlich angebrachte Motorradtasche des 58-Jährigen. Durch den Kontakt stürzte der Motorrad-Fahrer zu Boden und rutschte daraufhin mehrere Meter über die Straße. Der Motorrad-Fahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich an das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222-5709-0 zu wenden.

Polizei findet über 150 gefälschte Parfumflaschen bei einer Fahrzeugkontrolle

St. Leon-Rot (ots) – Eine Fahndungsstreife des Verkehrsdienstes Walldorf kontrollierte am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, einen Audi A6 auf der Autobahn A5. Als die Beamtinnen und Beamten sich das Fahrzeug genauer anschauten, fielen ihnen mehrere große Taschen mit Parfum auf. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den 157 Flakons um Fälschungen handelte.

Zudem konnten im Fahrzeug weitere Plagiate, darunter In-Ear-Kopfhörer und Marken-Küchenutensilien, aufgefunden werden. Insgesamt hätten die Original-Teile einen Wert von über 17.000 Euro gehabt. Der Fahrer und der Beifahrer des Audi müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet.

Bammental (ots) – Damit hätte der Fahrer eines Citroen wohl nicht gerechnet. Am Mittwoch gegen 23:15 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Citroen-Fahrer regelrecht „in die Arme“ der Polizei. Durch die Beamten des Polizeirevier Neckargemünd wurden im Bereich der Wiesenbacher

Landstraße/Bahnhofstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Weshalb auch der 54-jährige Citroen-Fahrer einer Kontrolle unterzogen wurde.

Zuvor fuhr der 54-Jährige die Hauptstraße in Richtung L600 entlang und kam im Einmündungsbereich der Oberdorfstraße von der Fahrbahn ab. Folglich kollidierte der Fahrer mit einem geparkten Mercedes sowie einem Volvo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro.

Während des anschließenden Kontrollgesprächs konnten die Beamten neben den frischen Unfallschäden am Citroen auch starken Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen feststellen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem

54-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 54-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen der Verkehrsunfallflucht sowie der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss rechnen.

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ladenburg (ots) – Am Mittwoch ereignete sich kurz nach 18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L536. Ein 30-jähriger Mazda-Fahrer fuhr von Mannheim kommend in Richtung Schriesheim. An der Einmündung der Weinheimer Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm befindliche Fahrer einer Yamaha reagierte zu spät und kollidierte mit dem Auto. Der 25-jährige Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Seine 24-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 6.500 Euro. Es kam zu einer Vollsperrung der L536, die erst nach einer Stunde wieder aufgehoben werden konnte. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet – Zeugenaufruf

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Ein bisher Fahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 08:15-12:30 Uhr, einen in der Breitgasse geparkten Renault und flüchtete von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des

Renault beschädigt. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, sich unter

der Telefonnummer: 06201/1003-0 zu melden.

Radmuttern an PKW gelöst

Epfenbach (ots) – Noch einmal Glück hatte ein Mann aus Epfenbach, der auf der Fahrt nach Gau-Bickelheim an seinem Fiat seltsame Geräusche feststellte. Denn es zeigte sich, dass eine unbekannte Täterschaft alle fünf Radmuttern am linken Vorderrad seines Fahrzeugs gelockert hatte. Bei einer Weiterfahrt hätte dies zu einem schweren Unfall führen können. Daher ist

die Manipulation des Rades, welche sich im Zeitraum von Samstag auf Dienstag im

Eichenweg in Epfenbach abgespielt haben muss, beileibe kein Kavaliersdelikt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/690-0, zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Ladenburg (ots) – Am Mittwochabend gegen 18.20 Uh ereignete sich auf der L536 zwischen Ladenburg und Schriesheim ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 30-jährige Fahrzeugführer eines Mazda befuhr die Landstraße von Mannheim kommend in Richtung Schriesheim. An der Einmündung L536/ Weinheimer Straße musste der Pkw-Führer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer, welcher mit seiner 24-jährigen Sozia auf seiner Yamaha in selber Richtung unterwegs war erkannte diesen Umstand leider zu spät und fuhr dem Pkw

hinten auf. Beide Personen stürzten in der Folge zu Boden und verletzten sich schwer. Sie wurden im Anschluss mit je einem Rettungswagen in umliegende Krankehäuser verbracht. Der Fahrer des Mazda wurde nicht verletzt.

An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, an dem Mazda betrug der

Schaden ca. 6.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L536 zwischen der L597 und der Weinheimer Straße von 19-20.00 Uhr gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim.