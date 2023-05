Polizeikontrolle – Jugendliche flüchten mit Roller – Zeugen und Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Zwei Jugendliche flüchteten am Mittwochabend in der Karlsruher Südstadt auf einem Roller vor einer Polizeikontrolle und lieferten sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Da bislang unklar ist, ob bei der gefährlichen Fahrt Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt gegen 18:40 Uhr auf ein Kleinkraftrad aufmerksam, das die Wielandtstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Als die Beamten den Fahrer sowie seinen Sozius einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchteten die beiden Jugendlichen.

Dabei befuhren sie mit hoher Geschwindigkeit den Gehweg der Rüppurrer Straße. Bei dem Versuch auf dem Gehweg zu wenden, kamen die jungen Männer zu Fall und ergriffen anschließend zu Fuß die Flucht. An der Ecke Marienstraße/Baumeisterstraße gelang es den Polizisten dank der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen das Duo zu stellen.

Bei der anschließenden Kontrolle der beiden 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen stellten die Polizeibeamten in der Hosentasche des 17-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der Roller zuvor entwendet worden war und der jugendliche Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Beide Männer müssen nun mit Ordnungswirdrigkeiten-und Strafanzeigen rechnen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch mit brachialer Gewalt in einen Kindergarten in der St.-Georg-Straße in Beiertheim-Bulach ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher zwischen Dienstagabend 19:00 Uhr und Mittwochmorgen 07:00 Uhr ein Fenster und eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten sie Büroschränke und Spinde und brachen einen Tresor auf.

Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

LKW-Fahrer mit über 4 Promille und offenem Haftbefehl gestoppt – Korrektur

Walzbachtal (ots) – Bei der Fahrtstrecke des LKW-Fahrers handelte es sich nicht wie am 03.05.23 von Seiten des Polizeipräsidiums Karlsruhe vermeldeten Bundesstraße 294 sondern um die B 293.