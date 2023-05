Kaiserslautern – Am Sonntag, 14. Mai führt die Kinderkantorei der Evangelischen Singschule Kaiserslautern um 16 Uhr das Kindermusical „Randolfo und der eine Ton“ szenisch auf.

Erzählt wird die märchenhafte Geschichte des stummen Jungen Randolfo, der als Außenseiter keinen Platz, keinen eigenen Ton in der Welt hat. In der Natur findet er aber mit Hilfe der Waldfee Rubella Freundschaft und Zuneigung der Waldtiere. Ein munteres Treiben von Hasen, Füchsen, Amseln und Eulen führen schließlich zu einem guten Ende. Musikalisch unterstützt wird die Kinderkantorei von Marcus Walder (Percussion). Eingängige und sanfte Melodien stehen rockigen Harmonien gegenüber und sorgen für eine märchenhafte Abwechslung. Beate Stinski-Bergmann und Eva Klamroth leiten am Dirigierpult und Klavier das Musical. Der Eintritt ist frei! Einlass ab 15.30 Uhr.