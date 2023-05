Neustadt: Internationaler Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur im August 2023

Neustadt an der Weinstraße – Die Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße lädt in den Sommerferien vom 13. bis 20. August 2023 zum internationalen Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur ein. Angesprochen sind alle, die ihre Deutsch-Kenntnisse auffrischen und die Sprache vor Ort intensiv lernen und anwenden möchten. Das Programm beinhaltet qualifizierten Sprachunterricht am Vormittag und ein abwechslungsreiches Kulturangebot am Nachmittag.

Eine Sprache lernt man am besten vor Ort. Deshalb bietet die Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße in den Sommerferien vom 13. bis 20 August 2023 einen internationalen Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur an. „Wir freuen uns auf Teilnehmende aus den Nachbarländern, die in unserer kulturhistorisch reichen Region in die deutsche Sprache eintauchen möchten“, erläutert Ilirjana Haas, die Leiterin der Volkshochschule. „Unser Angebot ist sicherlich auch für die Bürgerinnen und Bürger unserer Partnerstädte interessant.“

Vormittags frischen die Teilnehmenden in zwei unterschiedlichen Sprachgruppen gemäß des Niveaus ihre Deutschkenntnisse auf. Sie erhalten qualifizierten Deutschunterricht, bei dem auch der Spaß an der Sprache nicht zu kurz kommt. Der Schwerpunkt liegt auf Themen aus dem Alltag, so dass man das Gelernte direkt anwenden kann. Und natürlich gibt es reichlich Gelegenheit zum Sprechen und Üben. Am Nachmittag geht die Gruppe gemeinsam auf Entdeckungstour in die schönsten Ecken der Stadt und Region. Auf dem Programm stehen sowohl eine Stadtführung zu den Schauplätzen der ersten Demokratiebewegung in Deutschland als auch ein Besuch des Hambacher Schlosses als „Wiege der Demokratie“. Der Oberbürgermeister der Stadt Neustadt empfängt die Teilnehmer im historischen Rathaus. Bei einem Speed-Dating mit Weinprobe lernen die Gäste Neustadterinnen/Neustadter kennen und genießen dabei eine erlesene Auswahl der Pfälzer Weine. Schließlich führt ein Ausflug auch noch nach Freinsheim zu historischen Gemäuern und der mittelalterlichen Stadtmauer.

In der Kursgebühr von 200 Euro sind fünf Vormittage Sprachunterricht (inkl. Unterrichtsmaterialien und Mittagessen) sowie das Begleitprogramm enthalten. Mit der Anmeldung zum Sommerkurs kann auch die Übernachtung im Hotel Achat oder in der Jugendherberge Neustadt an der Weinstraße gebucht werden. Der Anmeldeschluss zum internationalen Sommerkurs ist am 30. Juni 2023.

Weitere Infos sowie Info-Flyer und Anmeldeformulare in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Türkisch) gibt es im Internet unter https://vhs.neustadt.eu/ in der Rubrik „Sprachen“.