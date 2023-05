Lemberg: Blasorchester Lemberg/Pfalz e.V. räumt beim ersten Deutschen Turnermusikfest in Regensburg ab

Lemberg – Vom 28. April bis 01. Mai 2023 fand das erste Deutsche Turnermusikfest in Regensburg statt. Mit dabei waren rund 45 Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters sowie des Jugendorchesters aus Lemberg, um sich mit anderen Musikern aus ganz Deutschland beim Wertungsmusizieren zu messen.

Neben Auftritten bei Platzkonzerten in der malerischen Altstadt Regensburgs stand als Höhepunkt der Vereinsfahrt für beide Orchester schon am Samstag, 29. April, das Wertungsmusizieren auf dem Programm. Dabei trat das Blasorchester unter der Leitung von Peter Kästner mit den Stücken „From Heaven High“ von Hubert Hoche sowie „Flight of Valor“ von James Swearingen an. Die Dirigenten des Jugendorchesters Tim Stilgenbauer und Leon König wählten für ihr Wertungsmusizieren die Kompositionen „Dedication, March and Celebration“ von James Swearingen und „Return of the Vikings“ von Bert Appermont.

Groß war der Jubel bei beiden Orchestern, als die Ergebnisse bekannt gegeben und die Mühen der vergangen Übungsstunden belohnt wurden. So erspielte sich das Blasorchester das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ und wurde mit einer Gesamtpunktzahl von 89,7 zum Turnfestsieger in Kategorie 3 gekürt. Großen Respekt und lauter Beifall gab es auch für das Jugendorchester. Die rund 25 jungen Musiker wurden in Kategorie 2 mit dem Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“ bewertet und konnten sich ebenfalls als Turnfestsieger durchsetzen. Doch damit war das Erfolgserlebnis noch nicht zu Ende. Mit starken 91 Punkten erzielte das Jugendorchester die höchste Wertungspunktzahl aller teilnehmenden Orchester und Gruppen und wurde damit kategorie- und wettbewerbsübergreifend als „Bestes DTB-Orchester“ ausgezeichnet. Schiere Begeisterung brach aus, als der Vorsitzende der Turnermusik Holger Scheel und der Präsident des Deutschen Turnerbundes Alfons Hölzl den jungen Musikern den Wanderpokal überreichten.

Abgerundet wurde die erfolgreiche Vereinsfahrt mit einem Überraschungsempfang von Familien und Freunden an der Freizeithalle in Lemberg. Jubelnd und mit Sektdusche wurden die jungen Sieger gebührend gefeiert.