Mannheim: 12-Jähriger kollidiert mit anfahrender Straßenbahn – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich an

der Straßenbahnhaltestelle „Lange Rötterstraße“ ein Unfall zwischen einer

Straßenbahn und einem 12-Jährigen. An der Haltestelle „Lange Rötterstraße“ stieg

der Junge gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern aus der Straßenbahn

aus. Als der 12-Jährige die Haltestelle in Richtung Bibienstraße überqueren

wollte, setzte der Straßenbahnfahrer in mäßiger Geschwindigkeit seine Fahrt

fort. Durch das Gedrängel im Haltestellenbereich wurde der 12-Jährige durch eine

oder mehrere unbekannte Personen in Richtung der anfahrenden Straßenbahn

geschoben, weshalb dieser mit der vorderen rechten Seite der Straßenbahn

kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden und erlitt

dadurch leichte Verletzungen. Der 12-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in

ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können bzw. die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621 / 174 -4222, in Verbindung zu setzen.

Mannheim, Innenstadt: Vor Disko ausgeraubt – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Bereits am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, befand sich ein

43-Jähriger vor einer Diskothek in U 5. Eine unbekannte männliche Person schlug

ihm unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf, wodurch der 43-Jährige zu

Boden ging. Vier weitere männliche Täter kamen hinzu, schlugen und traten den am

Boden liegenden Mann gegen den ganzen Körper und verletzten ihn hierbei leicht.

Während der Auseinandersetzung entwendeten ihm zwei der insgesamt fünf Angreifer

das Mobiltelefon, sowie den Geldbeutel aus der Hose und warfen es auf die

Straße. Zwei andere Tatverdächtige aus der Gruppe nahmen das Handy und den

Geldbeutel vom Boden auf, entwendeten das Handy und das Geld aus der Geldbörse.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 43-jährige

Geschädigte begab sich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein

nahegelegenes Krankenhaus.

Zu den Tatverdächtigen ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei des

Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Angaben zum Tathergang bzw. zu den unbekannten Tätern geben

können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter

Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim, Innenstadt: Pkw aufgebrochen, Rucksack geklaut – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend, in der Zeit von 18.35 Uhr – 18.50 Uhr,

entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Rucksack eines

36-Jährigen aus einem unverschlossenen Transporter. Diesen hatte der 36-Jährige

zum Ausladen vor einem Restaurant in der Freßgasse in Q7 abgestellt. Zeugen, die

Hinweise zu dem oder den Tätern oder dem Diebstahl machen können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu

melden.

Mannheim: Unbekannter verursacht einen Unfall und hinterlässt einen Schaden von 8.000 Euro. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Sonntag, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein bisher

unbekannter Autofahrer / unbekannte Autofahrerin mit unbekanntem Fahrzeug im

Quadrat S 1 einen geparkten BMW und flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von

8.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen

Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0621 / 83397-0, zu melden.