Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der BAB 6 in Richtung Mannheim – Sperrung aufgehoben

Wie bereits berichtet ist am heutigen Morgen

auf der BAB 6 in Richtung Mannheim, in Höhe Dielheim, aus bislang unbekannter

Ursache gegen 11.00 Uhr ein PKW mit Anhänger ins Schlingern geraten und zur

Seite umgekippt.

An dem Verkehrsunfall waren glücklicherweise keine anderen Verkehrsteilnehmer

beteiligt. Weiterhin blieb der Fahrer des PKW unverletzt.

Aufgrund der Sperrung des linken und mittleren Fahrstreifens kam

zwischenzeitlich zu einem Rückstau von ca. acht Kilometern.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnte der Verkehr gegen 14.00 Uhr wieder

freigegeben werden.

ERSTMELDUNG – Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der BAB 6 in Richtung Mannheim

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der BAB 6 in Richtung Mannheim, in

Höhe Dielheim, ist aus bislang unbekannter Ursache gegen 11.00 Uhr ein PKW mit

seinem Anhänger ins Schlingern geraten und zur Seite umgekippt.

Aktuell sind für die Unfallaufnahme der linke sowie der rechte Fahrstreifen

gesperrt. Der Verkehr wird über den rechten Fahrstreifen und den Standreifen an

der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet.

Glücklicherweise waren an dem Verkehrsunfall nach derzeitigem Erkenntnisstand

keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Derzeit kommt es zu einem Rückstau von ca. drei Kilometern.

Es wird nachberichtet sobald die Sperrung aufgehoben ist.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Ladengeschäft- Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine unbekannte

Täterschaft in der Carl-Benz-Straße in ein Ladengeschäft ein. Dabei wurde ein

Fenster herausgehebelt und der Thekenbereich durchwühlt. Der Ladenbesitzer

musste feststellen, dass aus der Kasse knapp 400 Euro Bargeld entwendet wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/288-0, zu melden.