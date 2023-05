Heidelberg: Unfall in der Heidelberger Altstadt mit zwei verletzten Radfahrern

Heidelberg (ots) – Am Dienstag kam es in der Plöck zu einem Verkehrsunfall

zwischen zwei Radfahrern, wodurch beide verletzt wurden. Ein 24-jähriger

Rennradfahrer war gegen 20 Uhr im Begriff eine 64-jährige Radfahrerin zu

überholen, die in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Die Frau bog auf Höhe

des Friedrich-Ebert-Platzes plötzlich nach links ab und es kam zur Kollision der

Beiden. Die Frau stürzte schwer und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie musste

in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann blieb weitestgehend unverletzt,

aber an seinem Rennrad entstand ein erheblicher Schaden. Weder er, noch die Frau

trugen einen Helm.

Die Polizei leitete Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.