Wörth – Polizeieinsatz an einer Schule

Am 03.05.23, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule im Stadtgebiet Wörth, nachdem ein Unbekannter Drohungen per E-Mail an die Schule geschickt hatte. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben keine Hinweise, dass die Drohungen ernst gemeint und tatsächlich auch umgesetzt werden sollten. Wer die E-Mail verfasst und dadurch den Polizeieinsatz ausgelöst hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dabei wird auch geprüft, ob die Kosten des Polizeieinsatzes dem Verursacher in Rechnung gestellt werden können. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Germersheim – getunte Fahrzeuge im Visier

Speziell geschulte Beamten führen gestern in Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden gezielt getunte Fahrzeuge ins Visier genommen. An gleich zwei PKW war durch die nicht erlaubten technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Die Fahrer erwartet ein entsprechendes Bußgeld.

Germersheim – schlechtes Vorbild

Die Germersheimer Polizei kontrollierte gestern Vormittag eine 40-jährige Autofahrerin. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich zwei Kleinkinder ohne jede Sicherung auf der Rückbank befanden. Auf dem Beifahrersitz saß ein weiteres Kind ungesichert in einer Babyschale. Doch damit nicht genug. Die Frau ist aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bellheim – Unfall auf Ortsumgehung

Gestern Morgen befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Ortsumgehung zwischen Bellheim und Knittelsheim. Dort kam er bei einem Überholvorgang zu weit nach links und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem PKW. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro. Der Autofahrer kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Hagenbach – PKW Brand

Am 02.05.2023 kam es vermutlich aufgrund eines technisches Defektes gegen 14:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes zu einem PKW-Brand. Ein zufällig anwesender und nicht im Dienst befindlicher Feuerwehrmann löschte den Brand mittels Feuerlöscher aus dem Supermarkt ab. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Wörth – Polizeieinsatz an einer Schule

Am 03.05.23, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule im Stadtgebiet Wörth, nachdem ein Unbekannter Drohungen per E-Mail an die Schule geschickt hatte. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben keine Hinweise, dass die Drohungen ernst gemeint und tatsächlich auch umgesetzt werden sollten. Wer die E-Mail verfasst und dadurch den Polizeieinsatz ausgelöst hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dabei wird auch geprüft, ob die Kosten des Polizeieinsatzes dem Verursacher in Rechnung gestellt werden können. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.