Ludwigshafen: Wohnungsbrand Wredestraße

Feuerwehr Ludwigshafen

(SE) Am 03.05.2023 um 13:46 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Wredestraße nach Ludwigshafen Stadtteil Mitte gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss vor. Der Brand in der betroffenen Wohnung konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Nach Kontrolle der angrenzenden Wohnungen konnten die Bewohner des Hauses wieder zurück ins Gebäude. Die Brandwohnung ist aktuell nicht nutzbar. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und der Notarzt mit 4 Fahrzeugen sowie die Polizei.

Randalierende Person

Der Polizei wurde am 02.05.2023, gegen 19:50 Uhr, eine randalierende Person am Berliner Platz gemeldet. Vor Ort sollte diese, eine 61-Jährige, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Den Polizeikräften gegenüber verhielt die Frau sich aggressiv und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Aus diesem Grund sollte sie fixiert werden. Dabei schlug die 61-Jährige einer Polizeibeamtin plötzlich ins Gesicht. Diese wurde hierdurch leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig. Die 61-Jährige wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Sie wurde zur Dienststelle verbracht. Dort ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,06 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Kombiinstrumente aus Autos gestohlen

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch (02.05.2023, 20 Uhr bis 03.05.2023, 5:15 Uhr) Scheiben von zwei BMW ein. Das eine Auto stand zur Tatzeit in der Gertrud-Bäumer-Straße, das andere in der Emy-Roeder-Anlage. Aus beiden Fahrzeugen wurde das Kombiinstrument (mit Tachometer, Kilometerzähler etc.) gestohlen. Hierdurch entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Gestohlenes Pedelec geortet

Das Pedelec einer 55-Jährigen wurde am 01.05.2023 in der Max-Reger-Straße gestohlen (wir berichteten: https://s.rlp.de/BU6Df). Am 02.05.2023, gegen 18:30 Uhr, teilte die 55-Jährige mit, sie habe ihr Rad mit Hilfe eines GPS-Trackers in der Bleichstraße orten können. Durch die Polizeikräfte konnte das Rad dort in einem Kellerverschlag ausfindig gemacht und der 55-Jährigen zurückgegeben werden. In dem Keller befanden sich zudem ein weiteres E-Bike sowie aufgebrochene Fahrradschlösser. Die Ermittlungen, wer den Verschlag nutzt und die Räder gestohlen haben dürfte, wurden aufgenommen. Wem das weitere E-Bike gehört, wird ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen sein.

Tasche in Park gestohlen

Der Geldbeutel eines 49-Jährigen wurde am 02.05.2023, gegen 15 Uhr im Ebertpark gestohlen. Er hatte sich zur Tatzeit mit seiner Familie im Park aufgehalten. Dabei stellte er seine Tasche auf einer Bank ab. Als eines seiner Kinder hinfiel und er zu diesem eilte, blieb die Tasche kurze Zeit unbeobachtet. In dieser befanden sich neben Ausweisdokumenten auch etwa 20 Euro Bargeld.

Sie waren zur fraglichen Zeit ebenfalls im Park und haben den Diebstahl oder etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bei Unfall verletzt

Zu einem Unfall bei dem eine 56-jährige Mazdafahrerin leicht verletzt wurde, kam es am 02.05.2023, 7:13 Uhr, in der Mundenheimer Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Wittelsbachstraße war es zum Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen VW-Fahrer und der 56-Jährigen gekommen. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 8.500 Euro. Die 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Auch bei einem Auffahrunfall in der Wredestraße am gleichen Tag (gegen 17:30 Uhr) wurde ein 10-jähriger Beifahrer eines der Unfallbeteiligten leicht verletzt. Ein 32-jährige Sprinterfahrer war einem 48-jährigen BMW-Fahrer aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt stark bremsen musste. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der 10-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Mofa gestohlen

Zwischen dem 01.05.2023, 20 Uhr, und dem 02.05.203, 06:30 Uhr, wurde in der Horstackerstraße ein Mofa gestohlen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise.

Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet? Melden Sie sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .