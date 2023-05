Mehrere Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf leichtverletzten Personen kam es am Dienstagabend auf der L528 zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer. Beim Abbiegen von der Lützelstraße auf die L528 übersah eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim das bevorrechtigte Fahrzeug eines 24-jährigen aus Karlsdorf-Neuthard. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die jeweiligen Insassen, darunter zwei Kinder im Fahrzeug des 24-jährigen, leicht verletzt. Die Kinder wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von circa 40.000 Euro aus. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Einmündung für knapp eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Betrug durch aufmerksame Verkäuferin vereitelt

Speyer (ots)

Am 02.05.2023 gegen 11:15 Uhr erhielt ein 85-jähriger Mann aus Speyer einen Anruf eines Mannes, welcher sich in gebrochenem Deutsch als Mitarbeiter bei Microsoft ausgab. Der angebliche Mitarbeiter teilte dem Senior mit, dass er viele Bedrohungen auf seinem Computer hätte und machte ihm in Angebot für ein Virenschutzprogramm. Zur Bezahlung des gewählten Programms sollte 85-Jährige „Zahl-Karten“ im Wert von 300EUR besorgen und anschließend die Codes weitergeben. Im Ladengeschäft wurde der Senior durch eine aufmerksame Verkäuferin auf die Betrugsmasche hingewiesen und an die Polizei verwiesen. Ein finanzieller Schaden trat nicht ein.

So schützen Sie sich

-Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert

Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei

Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach

den Hörer auf. -Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B.

Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten

(z.B. PayPal) heraus. -Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals

Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer

Fernwartungssoftware.

