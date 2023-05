Steinfeld Brand in der katholischen Kirche

Am 02.05.2023 kam es zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Brand in der katholischen Kirche in der Bahnhofstraße. Durch einen bislang noch unbekannten Täter wurde in einer Gedenkecke ein Tuch in Brand gesetzt, welches vollständig verbrannte. Anschließend griffen die Flammen auf eine Bibel über und beschädigten diese. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de auf.