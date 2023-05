Mit Schusswaffe bedroht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz

ermittelt die Polizei gegen einen 18-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Ein

Zeuge rief am Dienstag gegen 22 Uhr die Polizei, da er gerade eine Gruppe in der

Eisenbahnstraße beobachtete, wie sie vor zwei Männern davon lief. Einer der

Männer habe dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Die Polizei rückte mit

mehreren Streifenwagen aus und traf den 18-Jährigen und seinen Begleiter in der

Fackelstraße an. Bei der Durchsuchung der Männer konnten keine Waffen

festgestellt werden. Bei der Absuche des Weges fand die Polizeibeamten

schließlich in einem Blumenkübel in der Luxstraße eine Soft Air Pistole. Der

Begleiter des 18-Jährigen gab zu, dass die Waffe seinem Kompagnon gehöre und

dieser auch die Gruppe bedroht habe. Die Luftdruckpistole wurde sichergestellt.

Der verantwortliche 18-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Fahrzeuganhänger aufgefunden

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots) – Der in der Nacht von Sonntag auf Montag

(„Hexennacht“) von einem frei zugänglichen Privatgrundstück in der Bäckergasse

entwendete Fahrzeuganhänger (wir berichteten: https://s.rlp.de/jIq19) wurde am

Dienstagnachmittag vom Geschädigten in Gerbach aufgefunden. Somit dürfte es sich

also nicht um einen Diebstahl, sondern um einen „Hexenstreich“ gehandelt haben.

|pirok

Einbruch in Werkstatt

Kaiserslautern (ots) – Eine Werkstatt ist am Wochenende zum Ziel von Einbrechern

geworden. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstagmittag und

Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu den Räumen in der Steinstraße. Vermutlich

sind sie über einen Baustellenzaun auf das Gelände gelangt und haben die Tür

aufgehebelt. Gestohlen wurde nichts. Zeugen, denen zwischen Samstagmittag, 13

Uhr, und Dienstagmorgen, 10 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge

aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt

mit der Polizei Kaiserslautern aufzunehmen. |elz

Gast wird ausfallend

Kaiserslautern (ots) – Weil er sein Fahrrad nicht mit in eine Gaststätte nehmen

durfte, ist ein unbekannter Mann ausfallend geworden. Der Mann wollte am

Dienstag gegen halb sechs ein Lokal in der Richard-Wagner-Straße betreten. Sein

Fahrrad wollte er nicht vor der Tür stehen lassen. Als die Mitarbeiterin des

Lokals ihm erklärte, dass er das Rad nicht mit hinein nehmen könne, wurde der

Mann ausfallend. Er beleidigte die Frau und drohte ihr Gewalt an. Auch einen

Gast, der schlichten wollte, beleidigte und bedrohte der Mann lautstark. Im

Anschluss verließ er das Lokal in unbekannte Richtung. Der Mann wurde als groß

und schlank beschrieben. Er hat braune Haare und trug eine schwarze Jacke.

Unterwegs war er mit einem weißen Fahrrad mit roter Schrift. Weitere Hinweise

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Burgerlebnistage: Polizei informiert über Studienmöglichkeiten

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Interesse an einem Job bei der Polizei?

Du willst Informationen aus erster Hand? Rund um die Burgerlebnistage

informieren am Sonntag (7. Mai 2023) Einsatzkräfte über Studienmöglichkeiten bei

der Polizei Rheinland-Pfalz. Sie beantworten dir deine Fragen und berichten über

den Polizeiberuf. Den Infostand der Polizei findest du ab 11 Uhr direkt am

Eingang zum Veranstaltungsgelände an der Burg Nanstein. Hinweise zu

Parkmöglichkeiten und dem Park & Ride Service findet ihr auf der Internetseite

des Veranstalters unter https://heimatfreunde-landstuhl.de/burgerlebnistage.

|erf

Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Dienstagmittag am Stiftsplatz

eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Die 43-Jährige fuhr auf der

Karl-Marx-Straße in Richtung Stiftsplatz. Am Fußgängerüberweg achtete sie nicht

auf die 65-jährige Passantin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam

zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie wurde durch

Notarzt und Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug

entstand leichter Schaden an der Motorhaube. Die Polizei nahm den Unfall auf.

|elz

Bedrohung und Beleidigung – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Beleidigung und Bedrohung haben ein 62-jähriger

Mann und eine 27-jährige Frau einen bislang Unbekannten angezeigt. Die drei

Personen waren in der Mühlstraße aneinander geraten. Im Rahmen von verbalen

Streitigkeiten beleidigte der Unbekannte den Mann und die Frau lautstark und

drohte ihnen Gewalt an. Der Vorfall dürfte Unbeteiligten aufgefallen sein,

weshalb die Polizei um Zeugenhinweise zu dem Verantwortlichen bittet. Der

Unbekannte wurde als circa 50 Jahre alt beschrieben. Er hat schulterlanges,

braunes, lockiges Haar und blaue Augen. Der Mann hatte Akne im Gesicht. Er wird

auf ungefähr 1,80 Meter geschätzt, mit dicklicher Statur. Auf dem Kopf trug er

eine braune Mütze und war ansonsten dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern

entgegen. |elz