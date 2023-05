Unfallflucht

Um 12:30 Uhr wurde gestern Mittag eine Unfallflucht im „Westring“ in Eschwege gemeldet. Demnach fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in eine Grundstückseinfahrt ein und touchierte dort einen geparkten Pkw Mercedes an der Fahrzeugfront. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR an dem Pkw. Nach ersten Hinweisen soll es sich um ein Fahrzeug eines Paketdienstes gehandelt haben. Hinweise: 05651/9250.

Mehrere Sachbeschädigungen

Um 19:55 Uhr wurde die Polizei in Eschwege alarmiert, nachdem eine männliche Person ohne ersichtlichen Grund die Schaufensterscheibe der örtlichen Tankstelle in Waldkappel-Bischhausen mit einem Tisch einschlug. Anschließend lief der Tatverdächtige mit dem abgebrochenen Tischfuß in der Hand in Richtung Sportplatz. Dort versuchte er die Tür des Vereinsheims einzuschlagen, die dadurch beschädigt wurde. Weiterhin zerkratzte er die Scheibe eines dort abgestellten Pkws. Währenddessen konnte er dann durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Nachgang wurde festgestellt, dass noch ein weiterer Pkw beschädigt wurde. Der Tatverdächtige, ein 27-Jähriger aus Waldkappel, wurde nach seiner vorläufigen Festnahme mit einem Rettungswagen in das ZPP des Eschweger Krankenhauses gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Körperverletzung, häusliche Gewalt

Um 16:24 Uhr wird der Polizei eine Auseinandersetzung in Eschwege gemeldet. Nach einem verbalen Streit schubste ein 30-Jähriger seine 24-Jährige Lebensgefährtin, die dadurch zu Boden fiel und sich verletzte. Gegen den 30-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle

Angezeigt wurde noch der Diebstahl von Dieselkraftstoff und PVC-Rohren von dem Gelände der Baustelle an der K 83 in der Gemarkung von Sontra. Dort wurden über das vergangene Wochenende/ Feiertag aus zwei Baggern jeweils ca. 100 Liter Diesel abgepumpt. Zusätzlich wurden noch Entwässerungsrohre gestohlen, so dass der Gesamtschaden mit ca. 1400 EUR angegeben wird. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw-Aufbruch

Zwischen dem 02.05.23, 15:00 Uhr und dem 03.05.23, 04:00 Uhr wurde in der Straße „Im Tal“ in Hessisch Lichtenau in einen Pkw VW Crafter eingebrochen. Hierzu wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein tablet der Marke „Samsung“ entwendet. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinwiese: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 21:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3237 von Kleinalmerode nach Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 28.04.23 und dem 02.05.23, 06:30 Uhr wurde an einer Hauswand in der Stubenstraße in Witzenhausen ein Graffiti in mehreren Farben aufgesprüht. Dabei handelt es sich um ein Rechteck sowie einem Schriftzug. Dem Studierendenwerk Kassel (Außenstelle Witzenhausen) entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.