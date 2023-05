Diebstahl von Kettensägen

TZ: Sonntag, 30.04.2023, 04:56 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023, 05:01 Uhr

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in einen privaten Werkstattraum im Altenburgweg in Bad Zwesten-Niederurff eingedrungen und haben mehrere Arbeitsgeräte entwendet.

Die unbekannten Täter betraten unberechtigt den Werkstattraum und entwendeten mehrere Kettensägen sowie ein Ladegerät und Akkus. Der Stehlschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die unbekannten Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Sachschaden ist keiner entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter 05622/9966-0.

Einbruch in Gewerbebetrieb

TZ: Freitag, 28.04.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 06:15 Uhr

Unbekannte sind in einen Gewerbebetrieb im Mörshäuser Weg in Spangenberg eingebrochen.

Die unbekannten Täter sind mittels derzeit unbekannter Art und Weise in das Firmengebäude eingedrungen. Im Innenbereich durchsuchten die unbekannten Täter alles nach Wertgegenständen ab und brachen hierfür mehrere Türen, Schränke sowie Schubladen gewaltsam auf. Insgesamt wurden elektronische Gerätschaften und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 2500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.