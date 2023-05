Einbruch in Büro eines Fahrzeughandels: Täter erbeuten mehrere Elektroartikel – Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte Täter brachen am frühen Morgen des 02.05.2023 in das Büro eines Fahrzeughandels in Bettenhausen ein. In der Leipziger Straße schlugen die Einbrecher zunächst Löcher in eine Scheibe und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Hier wurden mehrere wertvolle Elektroartikel entwendet. Unter anderem erbeuteten die Einbrecher ein Smartphone, ein Tablet sowie zwei Computer. Der Tatzeitraum erstreckt sich nach bisherigem Ermittlungsstand auf die Zeit zwischen 02:30 Uhr – 03:45 Uhr.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Leipziger Straße machen konnten und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Sachbeschädigung an Gaststätte in Kleingartenverein: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Unterneustadt: Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Gaststätte im Kleingartenverein „Waldauer Wiesen“ mutwillig beschädigt. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, fand die Tat nach bisherigen Ermittlungen in der Nacht gegen 2:40 Uhr statt. Bislang unbekannte Täter hatten mit lila Farbe den drei Meter breiten und einen Meter hohen Schriftzug „Fight AFD“ an eine Gebäudewand der Gaststätte nahe dem Hessendenkmal am Waldauer Fußweg gesprüht. Darüber hinaus schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines zum Biergarten gelegenen Fensters ein und verteilten im gesamten Vorraum des Lokals eine braune Flüssigkeit. Der Speise- und Schankraum blieb unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Aufschluss über den genauen Tatablauf soll nun auch die Auswertung der Aufnahmen aus einer Überwachungskamera geben.

Da eine politische Motivation erkennbar ist, haben die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.