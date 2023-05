Bergstrasse

Heppenheim: Nach riskantem Überholmanöver/Polizei sucht gefährdeten Dacia Duster-Fahrer und weitere Zeugen

Heppenheim (ots) – Am Dienstagmorgen (02.05.), um kurz vor 7.00 Uhr, kam es auf

der Bundesstraße 3 zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein riskantes

Überholmanöver. Ein Verdächtiger wurde bereits ermittelt.

Ein aus Richtung Bensheim kommender BMW Mini-Fahrer überholte nach derzeitigem

Ermittlungsstand eine Kolonne mit mehreren Fahrzeugen vor einer leichten

Rechtskurve. Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines aus Richtung Heppenheim

kommenden Dacia Duster mit Anhänger musste dem entgegenkommenden Mini ausweichen

und geriet daraufhin ins Schlingern, konnte aber das Fahrzeug wieder

stabilisieren. Nur mit Glück konnte in der Folge ein Unfall vermieden werden.

Von der Polizei dringend als Zeuge gesucht wird nun der gefährdete Fahrer bzw.

die Fahrerin des Dacia Duster sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden

erbeten an die Polizeistation Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer

06252/7060.

Bensheim: Polizei bei Bensheimer Sicherheitstag

Bensheim (ots) – Beim 6. Sicherheitstag in der Bensheimer Innenstadt am 13. Mai

ist neben der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk (THW), dem

Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft

(DLRG) auch die Polizeistation Bensheim wieder mit am Start. Die Bensheimer

Sicherheitsbehörden haben in der Zeit von 9.30 bis 16.00 Uhr am Beauner Platz

für die hoffentlich zahlreichen Besucher viele Tipps und Aktionen parat.

Neben vielen Informationen werden auch interessante Vorführungen stattfinden.

Unter anderem zeigen die Hundestaffeln von Polizei (11.00 und 15.00 Uhr) und dem

DRK (13.00 Uhr) hierbei ihr Können.

Eine Löschvorführung, die Aufstellung eines Löschbeckens, eine Fahrradcodierung,

eine Polizei-Puppenbühne und Beratungen durch die polizeiliche

Einstellungsberatung und die Präventionsabteilung runden das Angebot ab. Zudem

wird Kinderkommissar Leon vorbeischauen und es wir eine Rauschbrille vorgestellt

sowie durch die Verkehrswacht ein Überschlagsmodell aufgebaut.

Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Lampertheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Lampertheim (ots) – Ein roter Opel Astra, abgestellt in der Schwalbenstraße,

geriet in der Zeit zwischen Samstag (29.04.) und Dienstag (02.05.) in das Visier

von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit

der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere

hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die

Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Heppenheim alle sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Tasche weggerissen und auf Fahrrad geflüchtet / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat ein noch unbekannter

Täter am Montagnachmittag (1.5.) sein Unwesen im Herrngarten getrieben. Nach

ersten Erkenntnissen näherte sich der Mann einem 19-jährigen Passanten unbemerkt

von hinten und entriss ihm beim Vorbeifahren denRucksack. Zur

Personenbeschreibung ist bekannt, dass der Flüchtende auf ein Alter zwischen 25

und 30 Jahre geschätzt wurde. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Kappe,

ein dunkelgraues Sweatshirt und blaue Jeans. Er hatte einen Vollbart und war auf

einem schwarzen Rad unterwegs. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die

Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten,

sich bei den Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06151/9690, zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern ruft Polizei

auf den Plan / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Am Mittwochmorgen (3.5.) ist es gegen 6 Uhr am Nordring zu einer

Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann gekommen.

Aus bislang unklaren Gründen soll ein noch unbekannter Mann der 35-jährigen Dame

auf der Straße in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei der

Tatverdächtige mit seinem Auto geflüchtet. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Ergebnis.

Der Mann soll circa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein.

Er hatte schwarze, gegelte Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Bei dem Auto des Tatverdächtigen handelte es sich nach momentanem

Ermittlungsstand um einen schwarzen Sportwagen, vermutlich einen Porsche.

Die Frau wurde durch den Vorfall nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt

und anschließend ärztlich behandelt. Die Ermittlungen zu den weiteren

Hintergründen dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise auf den Mann sowie das Auto geben können, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0.

DA-Mornewegviertel: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin – Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (03.05.2023), gegen 07:15 Uhr, kam es in der

Kirschenallee in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin

aus Darmstadt schwer verletzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die

52-jährige Arheilgerin mit ihrem Rad zu Fall und zog sich hierbei nicht

unerhebliche Kopfverletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme verdichteten sich

die Hinweise, dass ein noch unbekanntes Fahrzeug am Geschehnis beteiligt gewesen

sein dürfte. Am Unfallort waren, neben einer Streife des 2. Polizeireviers, ein

Rettungs- und Notarztwagen, eine Streife der Stadtpolizei sowie die

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden

gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210 zu

melden.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Auf der Suche nach in Autos liegengelassenen Wertsachen/Verdächtiger festgenommen Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf der Suche nach in Autos liegengelassenen Wertsachen war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 48 Jahre alter Mann im Laufe des Dienstags (02.05.).

Ein Zeuge beobachtete den 48-Jährigen gegen 17.30 Uhr, als dieser gerade versuchte an mehreren geparkten Autos die Türen zu öffnen. Er verständigte die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde der Verdächtige im Gärtnerweg festgenommen. Bei ihm fanden die Ordnungshüter eine Geldbörse, ein Navigationsgerät und weitere Gegenstände, die aus einem abgestellten Fahrzeug in der Waldenserstraße stammten. Zudem meldete sich ein Geschädigter aus dem Bäckerweg, aus dessen Auto ein Schlüsselbund und ein Ladekabel gestohlen wurde. Auch hier prüft die Polizei einen Tatzusammenhang.

Hinweise von Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Die Polizei rät: Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie das Fahrzeug nur kurz verlassen. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, dass kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um im Anschluss ihre Beute zu entwenden.**