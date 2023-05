Blauer Mazda beschädigt

Bad Hersfeld. In der Zeit von 7 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte am Donnerstag (27.04.) ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Mazda, der in einem Parkhaus auf einem Betriebsgelände in der Amazonstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Parkrempler geflüchtet

Bad Hersfeld. Am Freitag (28.04.), gegen 10.45 Uhr, parkte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen grauen Seat Leon, in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken den Pkw und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparkter VW beschädigt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.05.), zwischen 7.45 Uhr und 11.20 Uhr, parkte eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen silberfarbenen VW Golf, in einer Parkbucht in der Chemnitzer Straße. In diesem Zeitraum wurde der abgestellte Pkw von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autotür touchiert

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.05.), gegen 16.30 Uhr befuhr eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Friedloser Straße in Richtung Stadtmitte. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld hatte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am Straßenrand der Friedloser Straße geparkt. Während sie ihre Einkäufe aus dem Pkw holte, war die hintere linke Tür ihres Fahrzeugs zur Fahrbahn hin geöffnet. Beim Vorbeifahren streifte die 84-jährige das geparkte Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000, Euro.

Autotransportanhänger gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 1. März und dem 2. Mai einen silbernen Autotransportanhänger des Herstellers „Fit-Zel Tranportsystem“ mit drei Achsen. Dieser war gesichert auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „Am Ringofen“ abgestellt und hat einen Wert von rund 14.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nächtliche Vollsperrung des Neuhofer Autobahntunnels

Neuhof (ots)

Am späten Dienstagabend (02.05.), gegen 21.30 Uhr, kam es aufgrund einer Brandmeldung im Autobahntunnel Neuhof in der Röhre in Fahrtrichtung Fulda zur Auslösung der Brandmeldeanlage und den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen, welche eine sofortige Sperrung des Tunnels in beide Fahrtrichtungen zur Folge hatte.

Nach Prüfung durch die sofort alarmierten Feuerwehr Neuhof konnten keinerlei Anhaltspunkte, die auf ein Auslösen der Anlage schließen lassen, getroffen werden, was nach erster Einschätzung der Tunnelleitzentrale auf eine technische Störung der Brandmeldeanlage hindeutet.

Zur Behebung des Fehlers wurde ein entsprechender Servicetechniker hinzugezogen. Der Tunnel war während der Arbeiten voll gesperrt und eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. In den frühen Morgenstunden konnten beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden.

Klingel beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Freitag (28.04.), 15.30 Uhr, und Dienstag (02.05.), 5.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Klingelsäule mit Kamera-Einheit vor dem Haupteingang des Amtsgerichts in der Dudenstraße auf bislang unbekannte Art und Weise. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de